Vins de la semaine: vous avez dit végétal ?

Véronique Rivest

Collaboration spéciale La Presse La Presse Beaucoup de mots utilisés dans le monde du vin peuvent étonner. Végétal, par exemple, que l'on contraste avec fruité, même si les fruits font partie du monde végétal. En parlant de vin, végétal désigne des arômes qui ne sont pas de la famille des fruits : légumes, herbes aromatiques, foin, champignons, tabac, sous-bois, etc. Combinés aux arômes de fruits, ils contribuent à la complexité du vin, à son caractère digeste et à sa capacité à passer à table... contrairement à des vins qui n'offrent que du fruit.

Une panoplie d'arômes La Fattoria Fibbiano ne cultive que des cépages autochtones. Ici, 30 % de colorino est assemblé au sangiovese, un cépage que j'apprécie particulièrement pour sa panoplie d'arômes végétaux. Très joli parfum, avec des notes de cerise séchée et de prune, mais aussi de la terre fraîche, du cèdre, de la feuille de thé et de tabac. Complexe et attrayant. En bouche, le fruit est très mûr, mais merveilleusement équilibré par ces saveurs végétales, une acidité fraîche et des tanins fermes. Archisec et savoureux. À déguster avec un burger de portobello, des légumes grillés ou des côtelettes d'agneau aux herbes. Garde : de 4 à 6 ans Fattoria Fibbiano Le Pianette Toscana 2015, 17,55 $ (13675576), 13,5 % Un rosé riche en nuances

Agrandir Driopi Agiorgitiko Rosé Peloponnese 2018 PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ

L'agiorgitiko, cépage grec résolument méditerranéen, donne sans mal des vins gorgés de fruit et de soleil. Issu des bons sites et bien travaillé, il donne aussi des vins complexes, aux nuances d'herbes et d'épices. Délicat au nez, avec un fruit restreint - cerise, framboise - et des notes de garrigue. La bouche est plutôt riche et fait preuve de matière, grâce à un fruit bien mûr, mais qui s'exprime en texture et non en saveurs excessivement fruitées ou bonbons. Savoureux et très sec avec une légère impression tannique qui ajoute du relief. À servir avec une ratatouille, des saucisses grillées, un hamburger maison, à la viande ou végé. Garde : à boire Driopi Agiorgitiko Rosé Peloponnese 2018, 17,70 $ (14057673), 13 % Du fruit... et beaucoup plus

Agrandir Tetramythos Muscat Sec Peloponnese 2018 PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ