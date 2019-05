Charles & Charles Rosé 2018 : pour le pique-nique

Celui-ci est élaboré dans l'État de Washington, sur la côte ouest américaine, par Trinchero. L'assemblage composé en majorité de syrah et de cabernet sauvignon sent bon les fleurs de trèfle, la pivoine et les fraises. Sur les papilles, la bouche est généreuse et remplie de fruits. Avec son look décontracté et sa capsule à vis, on glisse la bouteille dans le sac à pique-nique.

Charles & Charles Rosé 2018, 16,60$ (13189017)