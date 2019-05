Cuvée Quatro: sous l'étiquette

Pour affirmer son originalité, l'étiquette du vin change chaque année. Fanny Rice a été sélectionnée l'an dernier par l'agence d'importation au Québec Vins Fins pour illustrer le nouveau millésime.

L'artiste s'est même rendue au Chili afin de mieux comprendre d'où provient le vin. « Je me suis inspirée du paysage de la vallée de Colchagua, raconte-t-elle. On voit différentes perspectives. On voit les vignes et, au dernier plan, on voit les Andes et la neige. »

Montgras Quatro, 17,55 $ (11331737)