Le Festif ! met le vin québécois à l'honneur

Le populaire festival de Baie-Saint-Paul Le Festif ! continue dans la voie locavore déjà empruntée depuis quelques années en s'associant avec Le Charlevoyou, la division vins et spiritueux de la Famille Migneron de Charlevoix.

Non seulement une partie de la récolte 2018 du vignoble biologique a été mise de côté pour les festivaliers cette année, mais les vins Rosé et Vandal Cliche, un blanc, seront aussi servis en fût, dans des tonneaux en inox spécialement adaptés pour le vin, au bar de la scène principale. Une première pour un festival québécois !

« On est vraiment contents que cela se concrétise ! On espère que ce n'est qu'un début, et peut-être que l'an prochain nous pourrons mettre encore davantage de vin en kegs pour le festival », a réagi Madeleine Dufour, de la Famille Migneron.

Une initiative qui permettra d'éviter que 500 bouteilles en verre se retrouvent aux déchets, en plus de donner au vin québécois une belle visibilité.

Le Festif ! se déroulera du 18 au 21 juillet.

https://www.lefestif.ca/