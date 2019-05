Connaissez-vous le cidre?

Karyne Duplessis Piché

collaboration spéciale La Presse La Presse Le cidre québécois gagne en qualité et en variété depuis quelques années. Voici cinq questions et autant de suggestions pour tester vos connaissances sur le cidre et vous inspirer dans vos accords.

En quelle année la vente du cidre est-elle devenue légale au Québec ? • 1921 • 1961 • 1971 Réponse : Le Québec a été la première province à mettre fin à la prohibition en 1919. Mais à l'époque, les législateurs ont omis d'autoriser le cidre dans la Loi sur les boissons alcooliques. Pendant 50 ans, cette boisson est donc restée illégale. Il a fallu attendre la création de la Société des alcools pour que la production et la consommation du cidre soient autorisées.

Agrandir Cidrerie du Minot Crémant de pomme, 11,95 $ (245316) PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ

Originaires de Bretagne, Robert et Joëlle Demoy sont venus s'installer au Québec à la fin des années 70. Le couple a démarré sa cidrerie à Hemmingford et a obtenu le premier permis de production artisanal. Son crémant de pommes a de plus été le premier cidre vendu à la SAQ. Trente ans plus tard, ce produit n'a pas pris une ride. À base de pommes McIntosh et élaboré en cuve close sans ajout de sucre, ce cidre contient peu d'alcool, ses bulles sont festives et sa bouche est fruitée. Simple, pas cher et bon. Cidrerie du Minot Crémant de pomme, 11,95 $ (245316) Quel pourcentage de pommes cultivées au Québec est transformé en cidre ? • 7 % • 25 % • 34 % Réponse : Sur les 89 millions de kilos de pommes récoltées dans la province, 7 % sont transformés en boissons alcoolisées. Si le chiffre semble faible, il est cohérent avec la consommation du cidre. En effet, la consommation annuelle au Québec est de 0,4 litre par personne. C'est 6 fois moins que la moyenne canadienne et 30 fois moins que celle des Britanniques, qui boivent en moyenne plus de 12 litres par an par personne.

Agrandir Domaine Hébert Méthode Traditionnelle Brut Cidre Mousseux, 31,75 $ (13565140) PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ

Voici un produit qui donne envie de boire plus de cidre, malgré son prix élevé. Le domaine Hébert, établi dans la région de Portneuf, élabore ses bulles de la même manière qu'un champagne. Il assemble une panoplie de variétés de pommes et, surtout, il laisse le cidre plusieurs mois en bouteille avant sa commercialisation. Le résultat est complexe, floral, et les bulles sont très fines. Avec seulement 7 % d'alcool, c'est un candidat idéal pour un chic apéro. Domaine Hébert Méthode Traditionnelle Brut Cidre Mousseux, 31,75 $ (13565140) Combien de pommes sont nécessaires pour produire un litre de cidre tranquille ? • 100 • 10 • 20 Réponse : Selon la grosseur et le pressoir utilisé, il faut en moyenne 10 pommes pour produire un litre de cidre. C'est six fois moins que la quantité nécessaire pour élaborer un litre de cidre de glace.

Agrandir Blanc de pomme, Somnambule, cidre tranquille, 750 ml, 14 $, 11 % PHOTO FOURNIE PAR LE DOMAINE

À table, le cidre tranquille peut facilement remplacer le vin blanc. C'est le cas de cette cuvée de la cidrerie Le Somnambule qui se trouve sur la Rive-Sud de Québec. Le copropriétaire, Émile Robert, a vite compris le potentiel du cidre. Diplômé en chimie à l'Université Laval, il a acheté avec sa conjointe la cidrerie Casa Breton en 2016. Le jeune couple a changé le nom de l'entreprise, a créé de nouveaux produits et dynamisé son image. Si bien que ses cuvées suscitent désormais beaucoup la curiosité. Le Blanc de pomme est un assemblage des variétés Jonamac et Spartan. Sec et très floral en bouche, son attaque rafraîchissante sera idéale pour les plats de cabane à sucre. Blanc de pomme, Somnambule, cidre tranquille, 750 ml, 14 $, 11 % Quelle est la variété de pommes la plus utilisée au Québec dans la production du cidre ? • McIntosh • Cortland • Lobo Réponse : La McIntosh est la variété la plus cultivée au Québec, peut-être par chauvinisme. Cette pomme a en effet été découverte au Canada en 1811 par John McIntosh. Elle est si appréciée qu'elle a fait des petits. Grâce à des croisements, elle est la mère d'une foule d'autres variétés bien connues, comme l'Empire, la Cortland et la Spartan.

Agrandir Wild Wild Est, Maison Hill Joy PHOTO FOURNIE PAR LE DOMAINE

Tout nouveau dans l'univers du cidre, Julien Niquet s'est fait connaître avec les bières Glutenberg. Il a récemment démarré une nouvelle entreprise avec sa conjointe, la cidrerie Alma, située à Frelishburg. Le couple cultive des variétés de pomme méconnues et de la vigne. Tous ses produits sortent de l'ordinaire. Sa nouvelle cuvée nommée Wild Wild Est regroupe une cinquante de variétés de pommes sauvages cueillies dans les Cantons-de-l'Est et dans le Bas-St-Laurent. Le cidre n'est pas filtré comme le montre sa robe dorée et trouble. Dans le verre, les notes florales garnissent le bouquet. La mousse est crémeuse, les bulles très fines et les notes de pommes chaudes et d'épices prolongent le plaisir. Alma, Wild Wild Est, 6,49 $, 375 ml (dans les magasins spécialisés) Quelle est la quantité de sucre par litre minimale que le cidre de glace doit contenir pour obtenir l'appellation ? • 50 grammes • 140 grammes • 220 grammes Réponse : Cent quarante grammes, ça semble beaucoup. Cette quantité se compare toutefois à celle qui est contenue dans un vin de dessert comme le sauternes et le vin de glace. L'inventeur du cidre de glace, Christian Barthomeuf, s'est d'ailleurs inspiré de la récolte de raisins gelés pour tenter l'expérience avec des pommes restées sur des branches en hiver. Son idée a fait boule de neige : le cidre de glace est maintenant un produit phare du Québec et il a obtenu l'appellation Indication géographique protégée en 2014.

Agrandir Clos Saragnat Avalanche 2014, 27,40 $ (11133221) PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ