Des bouteilles qui font rêver

Karyne Duplessis Piché

Collaboration spéciale La Presse La Presse Certains vins sont si uniques, si prisés, si rares qu'ils sont hors de prix. Lorsqu'on a la chance de tremper ses lèvres dans le précieux liquide, on comprend pourquoi ces bouteilles font rêver. Voici quelques suggestions pour répondre à vos envies les plus... folles !

Pop ! En matière de luxe, le champagne ne donne pas sa place, peu importe la maison choisie. Un nom est cependant connu de tous : Dom Pérignon. La marque, propriété de Moët Hennessy, est nommée en l'honneur du moine qui s'est intéressé aux vins de Champagne. Le prix de la bouteille n'a toutefois rien à voir avec la sobriété de l'abbaye Saint-Pierre où repose le moine à Hautvillers. Le Dom Pérignon 1971 est le champagne le plus âgé et le plus cher en vente au Québec. Il se détaille à 3456 $. La maison commercialise aussi le millésime 2008, un vin frais dont les arômes de fruits se fondent dans une bouche subtilement épicée. Dom Pérignon P3 1971, 3456 $ (12679639) Dom Pérignon Brut, 257 $ (280461) L'art du cognac

Agrandir Hardy Cognac L'Été, 17 585,50 $ PHOTO FOURNIE PAR HARDY

Sur les rayons de la SAQ Signature à Québec, des bouteilles d'exception attirent l'oeil des collectionneurs par leur design unique... et leur prix. Il s'agit des cuvées Printemps et Été de la maison Hardy. Elles proviennent d'eaux-de-vie sélectionnées entre 1918 et 1939 issues du cru Grande Champagne. Les assemblages ont été créés de manière à ce que le goût soit représentatif de chaque saison. C'est réussi. Le bouquet de la cuvée printemps rappelle l'odeur du lilas en fleurs et des marguerites, fondu dans une bouche élégante et tonique. La cuvée d'été met en valeur les fruits mûrs de la saison chaude, plus ronde, plus généreuse. Seulement 400 bouteilles de chaque saison ont été produites. Pour couronner le tout, elles sont vendues dans de majestueuses carafes de cristal conçues par Lalique. Hardy Cognac Été, 17 585,50 $ (13013759) Hardy Cognac Le Printemps, 17 585,50 $ (13013732) Romanée-Conti

Agrandir Les vins produits par le domaine de la Romanée-Conti sont aussi inaccessibles par leur prix que par leur rareté. PHOTO ERIC FEFERBERG, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

S'il y a un domaine dans le monde dont les vins font rêver tous les amateurs, c'est celui de la Romanée-Conti. Les vins produits par ce domaine de la Côte de Nuits sont aussi inaccessibles par leur prix que par leur rareté. Parmi eux, le Romanée-Conti Grand Cru se retrouve en tête de tous les palmarès des vins les plus chers de la planète. Il y a quelques mois, une bouteille de la vendange 1945 a fracassé une fois de plus les records, adjugée pour la coquette somme de 558 000 $. Envie de faire une folie ? Le bistro Le Coureur des bois à Beloeil possède plusieurs vins du domaine sur sa carte, dont le Grand Cru 2014 qui se détaille à 32 250 $. Luxe australien

Agrandir Penfolds Grange Bin 95 2013, 975 $ PHOTO FOURNIE PAR PENFOLDS

Dans la vallée de Napa, le domaine Robert Mondavi réunit chaque année des spécialistes afin de leur faire découvrir l'histoire et le terroir du vignoble appelé To Kalon. Avant de commencer la formation, les dégustateurs sont invités à revisiter quelques grands vins du monde. Sans surprise, la majorité proviennent de France : Champagne, Bourgogne et Bordeaux. Un rouge d'Australie se trouve également dans le lot. Il s'agit de la cuvée Grange du plus ancien domaine du pays, Penfolds. Ce vin icône en majorité à base de syrah a été créé dans les années 50, mais il n'a pas eu le succès espéré. Son vinificateur Max Shubert a persisté et la cuvée est aujourd'hui un des plus grands vins d'Australie. Ça se comprend, car après son entrée en bouche puissante et dense, il dévoile une grande finesse. Penfolds Grange Bin 95 2013, 975 $ (13822126) Classique

Agrandir Le Grand Cru Classé du Château Cheval Blanc jouit d'une grande réputation depuis le XIXe siècle. PHOTO NICOLAS TUCAT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE