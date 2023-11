Chef propriétaire du restaurant Les Têtes Brûlées, à Mascouche, Thomas Deschamps a remporté les qualifications régionales du Championnat canadien culinaire et représentera Montréal - et le Québec - à la finale pancanadienne.

Le concours culinaire pancanadien (nommé Great Kitchen Party en anglais) est bien établi dans le Canada anglais depuis près de 20 ans. Depuis quelques années, il tente de prendre du galon au Québec. C'était sans aucun doute la plus ambitieuse édition à ce jour à Montréal : les qualifications se sont déroulées lundi soir au Restaurant de l'ITHQ, en compagnie d'une soixantaine d'invités.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La qualification régionale avait lieu au Restaurant de l'ITHQ.

Cinq chefs aux horizons diversifiés s'affrontaient pour remporter ces qualifications et ainsi représenter le Québec lors de la finale qui se tiendra en février 2024, à Ottawa. Les prétendants : Arthur Muller (Chef Muffy - Auberge Saint-Antoine à Québec), David Bernard (Joséphine), Thomas Deschamps (Les Têtes Brûlées), Maxime Lizotte (chef wolastoquez de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk) et Rémi Lemieux (Nomi).

Tous ont présenté des plats très élaborés, représentant leur parcours et leur vision de la cuisine, présenté en accord avec un vin canadien. Saumon en croûte de pain brioché façon gravlax (Arthur Muller) côtoyait une chimère de canard du Lac Brome avec anguille du Kamouraska (David Bernard), ou encore une variation sophistiquée autour du boeuf et de l'aubergine (Rémi Lemieux). Ces deux derniers se sont mérité respectivement les médailles de bronze et d'argent.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le plat du chef Maxime Lizotte, avec la viande de phoque en vedette.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le chef Maxime Lizotte, de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. 1 /2



Peut-être un peu moins raffinée que les autres, notre coup de coeur fût néanmoins la proposition du chef Maxime Lizotte : très bien apprêté, son phoque des Îles de la Madeleine rendait hommage à cette viande souvent mal-aimée en la sublimant avec des ingrédients indigènes comme l'églantier et des plantes sauvages du territoire de la nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, près de Cacouna, dans le Bas-Saint-Laurent.

Le grand gagnant, avec un plat parfaitement maîtrisé et visuellement magnifique, proposait pour sa part une joue de porc braisée dans un puits de pâte feuilletée, surmonté d'un raviole de griotte, et accompagné d'un délicat et aérien raviole de patates douces et betteraves jaunes. Français d'origine, Thomas Deschamps opère depuis neuf ans un établissement au Québec. Son premier projet, Le Maudit français, a ouvert dans le Vieux-Terrebonne avant de déménager à Mascouche. Après la pandémie, il a décidé de réinventer son offre en rebaptisant son restaurant Les Têtes Brûlées. Il a d'ailleurs participé à l'émission Aide demandée, avec le chef Louis-François Marcotte, en 2021.

Le jury était composé de Gildas Meneu (journaliste à L'Épicerie), Chris Johns (auteur et chroniqueur gastronomique), Marie Pâris (rédactrice en chef, magazine HRI), Robert Beauchemin (qui fût critique gastronomique, notamment dans La Presse), Lilly Nguyen (autrice de livres de cuisine) et du chef Imad-Eddine-Makraji, chef du Bab Kech et gagnant de l'édition 2022.

La finale du Championnat canadien culinaire aura lieu à Ottawa les 3 et 4 février 2024. Dix chefs de partout au pays seront de la partie.