On a pu l’apercevoir aux côtés de Marina Orsini dans 5 chefs dans ma cuisine, sur le plateau de Curieux Bégin et dans différentes compétitions culinaires télévisées. Cet hiver, Olivier Louissaint, alias Chef Oli, est à la barre de sa propre émission. Dans Chef Oli vire champêtre, il invite les téléspectateurs à le suivre dans la réalisation de sa « folle idée » : ouvrir une table champêtre. La Presse l’a rencontré au marché Jean-Talon.

« Folle idée. » L’expression sort de la bouche d’Olivier Louissaint à quelques reprises lors de l’entrevue. Même s’il a « toujours été attiré par le mode de vie rural », le chef, qui a grandi à Montréal, ne connaissait en rien les étapes pour concrétiser son rêve d’avoir une fermette, de cultiver une terre et d’en cuisiner les récoltes.

« C’est quoi, une table champêtre ? », lui demande d’ailleurs son complice dans cette série documentaire – et ami dans la vie –, le comédien Simon Pigeon, dans le premier épisode, diffusé la semaine dernière sur les ondes de Télé-Québec. « J’en ai aucune idée, man. C’est la beauté du projet. On part de zéro », lui répond-il, en toute transparence.

Quelques mois après la fin des tournages, Chef Oli fait ce constat : « C’est beaucoup plus compliqué que d’ouvrir un commerce de détail ou de dire : “Je deviens ébéniste”. »

Au cours de l’été dernier, Olivier Louissaint, avec sa soif de connaissances, et Simon Pigeon, avec son sens de la répartie comique, sont allés à la rencontre de différents producteurs et restaurateurs de partout au Québec. Même un certain Ricardo leur a prodigué des conseils.

De la ferme cidricole Équinoxe, à Farnham, au restaurant Faux Bergers, à Baie-Saint-Paul, en passant par la table champêtre Parcelles, à Austin, chaque arrêt a permis au chef d’en apprendre plus sur le monde agricole au fil des discussions, des expérimentations et, parfois, des erreurs. « Je ne savais même pas c’était quoi, de la gourgane », donne-t-il en exemple.

Chaque visite est aussi l’occasion de cuisiner. Chef Oli s’inspire des aliments des producteurs qu’il rencontre pour créer des mets alléchants. « Toutes les recettes qu’on voit dans ce show-là ont été pensées on the spot. Toutes. Il n’y a rien de stagé. Ç’a été ma plus grande fierté », confie le chef autodidacte qui a « appris à cuisiner sur YouTube ».

Un garçon du marché

Lors du premier épisode, le duo s’arrête au marché Jean-Talon, endroit que Chef Oli connaît très bien.

« Ma mère a travaillé plus de 11 ans dans le marché. Puisqu’elle était mère de famille monoparentale et qu’elle travaillait énormément, le marché me gardait. […] J’aidais les marchands dans le temps avec de petites jobines », raconte-t-il. Selon lui, c’est ici qu’est née sa passion pour la nourriture.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La Presse a fait le tour du marché Jean-Talon en compagnie de Chef Oli.

Même s’il vit dorénavant à Saint-Jean-sur-Richelieu, il aime y revenir mensuellement. Il insiste d’ailleurs pour faire le tour des kiosques lorsqu’on lui avoue que c’est la première fois qu’on y entre.

Plus qu’une table champêtre

Au fil de la discussion, on comprend que la table champêtre n’est qu’un des éléments du grand rêve qu’Olivier Louissaint caresse. Ce qu’il souhaite par-dessus tout, c’est offrir un modèle différent aux jeunes de la communauté noire.

« Petit, j’avais le rêve de devenir le premier chef noir au Québec à avoir un show de télé. Et je suis le premier ! », indique-t-il.

Il s’en réjouit et s’en désole à la fois. En grandissant, le chef de 31 ans aurait aimé avoir des modèles à la télévision.

Il souligne que le milieu de l’agriculture aussi est « un monde de Blancs ». Combien de producteurs noirs a-t-il rencontrés dans le cadre de la série ? « J’ai découvert, à Charlevoix, une fille qui faisait des fleurs. Une Haïtienne », répond celui qui aurait souhaité en croiser bien plus.

Le but [de l’émission], honnêtement, ce n’est pas d’avoir une notoriété. C’est vraiment de montrer à des jeunes de la communauté : T’as un rêve ? Fonce. On n’est pas obligé de faire ce qu’on nous a préconçus à faire et de rester dans le cadre dans lequel on nous a préconçus à être. Olivier Louissaint

Pour illustrer son propos, il parle des sports qu’il aime pratiquer : équitation, ski, hockey… Ses amis lui disent souvent que ce sont des « activités de Blancs ». « J’ai envie de déconstruire les stéréotypes qu’on connaît au Québec. Arrêter de dire ça, ça appartient à telle culture et ça, ça appartient à telle autre culture. »

Olivier Louissaint espère un jour accueillir sur sa terre de jeunes Noirs afin de leur permettre de vivre une expérience différente et peut-être même de les inspirer. « J’ai envie de changer les choses », confie-t-il, en se gardant bien de révéler si, au terme de l’émission, il a réussi à créer sa table champêtre. Pour le savoir, il faudra regarder les épisodes.

« La vie est très bien faite », donne toutefois comme indice celui qui offre toujours ses services comme chef à domicile.

Chef Oli vire champêtre est présenté les jeudis à 21 h, sur les ondes de Télé-Québec.

Qu’est-ce qu’une table champêtre ? Comme Olivier Louissaint il y a quelques mois, vous vous demandez ce qu’est une table champêtre ? « Pour avoir une table champêtre sur une terre agricole, il faut que tu produises au moins 50 % de tes aliments », explique dans la série Dominic Labelle, chef propriétaire de Parcelles, table champêtre située à Austin, en Estrie.