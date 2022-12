Montréal en lumière, le populaire festival hivernal qui célèbre entre autres les plaisirs de la table, a dévoilé sa 24e programmation cette semaine. Il est d’ores et déjà possible de réserver une expérience gastronomique unique dans un des nombreux établissements participants. Une belle idée de cadeau à l’approche des Fêtes !

Élégance et naturalité chez Ratafia

PHOTO FOURNIE PAR INA NIINIKETO La jeune chef finlandaise Ina Niiniketo sera de passage au Ratafia.

Connu pour son originale carte sucrée, le restaurant Ratafia a élargi ses horizons depuis son ouverture et explore aussi son côté salé sur son menu. Le 28 février, l’établissement reçoit la jeune chef Ina Niiniketo, qui ouvrira bientôt Canvas à Helsinki. Il s’agira pour elle d’un retour dans la capitale finlandaise après des années passées à Stockholm, en Suède, à y cuisiner dans certains de ses restaurants les plus en vue. Inspirée par le minimalisme des cuisines japonaise et scandinave, ainsi que par l’intemporelle élégance parisienne, elle est réputée pour ses créations imaginatives et colorées et son amour des fleurs comestibles, comme en fait foi son premier livre de recettes, Flowers on a Plate. « Le profil d’Ina nous a vraiment interpellés. Elle est jeune, pleine d’ambition et ses créations font très Ratafia », remarque Sandra Forcier, copropriétaire du bar à vin, dont il s’agit de la première participation au festival. Avec l’équipe de Ratafia, celle dont ce sera la première visite dans la métropole créera un menu salé et sucré de quatre services.

Prix : 100 $ ou 150 $ avec accords vins

Goûter Terre-Neuve

PHOTO CHRIS CROCKWELL, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Jeremy Charles à Terre-Neuve, en 2015

Bien qu’elle fasse partie de notre grand pays, la province de Terre-Neuve-et-Labrador demeure pour plusieurs un territoire empreint de mystère. Deux fois plutôt qu’une, on pourra découvrir sa cuisine et les chefs talentueux qui lui donnent vie durant Montréal en lumière. Dans un premier temps, la chic Maison Boulud du Ritz-Carlton Montréal et ses chefs Daniel Boulud et Romain Cagnt reçoivent Timothy Charles, qui est à la tête du restaurant du Fogo Island Inn, un hôtel unique en son genre situé dans l’île du même nom. Ce dernier a bâti sa réputation avec une cuisine ancrée dans le terroir, mettant en vedette ses produits sauvages et de la mer. Deux soirées qui promettent d’être inoubliables, les 24 et 25 février.

Prix : 189 $ ou 329 $ avec accords vins

Chez Vin Mon Lapin, Jeremy Charles, de la réputée Raymonds & Merchant Tavern, à St. John’s, rendra visite à son grand ami Marc-Olivier Frappier, le 28 février. Gageons que le menu proposé par ces deux chefs à l’esprit hautement créatif ne laissera personne indifférent, accompagné des accords de la talentueuse sommelière Vanya Filipovic. Il est possible de réserver dès maintenant.

Prix : 172,50 $ par personne pour un menu multi-services.

Nuitée et gourmandises au cœur de l’action

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le bar de l’hôtel Monville

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE L’une des chambres offrant la vue sur le centre-ville de Montréal

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’HÔTEL MONVILLE Le petit-déjeuner est inclus dans le forfait. 1 /3





Situé à deux pas du Palais des congrès, à la jonction du Vieux-Montréal et du Quartier des spectacles, l’hôtel Monville est idéal pour découvrir les plaisirs de la métropole durant le festival. L’hôtel fait partie des établissements qui participent au chouette forfait Couette & Gastronomie de Montréal en lumière. Les visiteurs peuvent réserver leur nuitée (à partir de 315 $ en chambre et de 355 $ en suite), du 16 février au 4 mars. Celle-ci inclut un petit-déjeuner et un repas quatre services au restaurant Monème, où il fait bon de siroter un cocktail et de piger dans le menu inspiré de la gastronomie française.