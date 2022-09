Deux très beaux évènements de début d’automne se déroulent dans les prochains jours.

Ève Dumas La Presse

Le Pop-up des fermes et restos de Brome-Missisquoi avait été un succès l’an dernier. Le voici de retour, dans le beergarden Espace Dunham (derrière la brasserie), le mercredi 21 septembre (reporté au 28 en cas de pluie), de 16 h à 22 h.

Sorte de foire alimentaire à ciel ouvert, l’événement permettra de déguster les créations des restos, de faire son marché et de boire des produits de la région, sous les conseils de trois sommeliers d’expérience.

Le samedi 24 septembre, direction Laurentides, à l’auberge Les Conifères. Celle-ci reçoit Jolifeu, projet de boulangerie de Mélanie Simard (service au Bouillon Bilk et à La Belle Histoire) et Renaud Letellier (fourneaux du Hoogan & Beaufort, du St-Urbain, du Bouillon Bilk et de La Belle Histoire, entre autres), qui verra le jour plus tard cet automne.

Le « pique-nique » sera composé de six petits plats des récoltes, pour 40 $ par personne, avant taxes et service.