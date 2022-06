Le chef de 19 ans Léandre Legault-Vigneau fera partie de l’équipe canadienne sélectionnée pour le Bocuse d’or. Les qualifications pour l’Amérique se dérouleront le 14 juillet à Santiago au Chili, où la brigade tentera de finir dans les cinq premiers et d’accéder à la grande finale mondiale, les 22 et 23 janvier 2023, à Lyon en France. Pour le cuisinier originaire du Vieux-Longueuil, le but « est d’aller en finale et d’ouvrir une porte pour que le concours soit mieux connu au Canada ».

Lilian Largier, Initiative de journalisme local Le Courrier du Sud

Le chef Samuel Sirois, 18 ans d’expérience en restauration et enseignant à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie au Québec (IHTQ), avait remporté en 2021 la sélection canadienne lors d’un concours de la direction de Chefs Canada organisée au restaurant Canada Show à Toronto. Il avait ensuite choisi pour commis le chef Léandre Legault-Vigneau.

L’équipe nationale sera ainsi constituée des chefs Samuel Sirois (candidat officiel), Gilles Herzog (entraîneur) et Léandre Legault-Vigneau (commis). M. Herzog est un chef d’origine française, installé depuis plus de 20 ans au Canada, qui a travaillé pour de grandes maisons comme le trois étoiles Michelin Le Louis XV du réputé chef Alain Ducasse, situé à Monaco.

« Pour ce grand concours, mon rôle de commis est très important, car nous allons nous répartir le travail à parts égales », précise M. Legault-Vigneau.

Le Canada affrontera lors des qualifications continentales les équipes du Guatemala, de la Colombie, de la Bolivie, du Mexique, des États-Unis, du Chili et de l’Équateur. Les thèmes culinaires seront pour cette édition le saumon et la cuisine végane. Les candidats peuvent donc concocter leurs menus à l’avance.

« Lors des épreuves, nous avons 5 h 35 pour tout réaliser, ce qui est très peu, relève-t-il. Le coach Gilles Herzog va nous créer des séquences, dans lesquelles chaque étape sera précisée et minutée. »

Campagne de sociofinancement

Chefs Canada a mis en place une campagne de dons, sur la plateforme GoFundMe, afin de récolter de l’argent qui servira à couvrir notamment les coûts pour les billets d’avion vers le Chili, l’hébergement, le transport de l’équipement, la location de petits appareils ou encore l’achat d’ingrédients.

« Nous pouvons nous entraîner dans les cuisines de l’IHTQ, où M. Sirois et M. Herzog enseignent, avec la mise à disposition du matériel et des aliments nécessaires. Nous avons beaucoup de chance, poursuit-il. Je ne vois pas comment nous aurions pu nous préparer sinon, car nous avons un net retard par rapport à d’autres candidats qui disposent de budgets et de subventions importants. »

Parcours inspirant

Léandre Legault-Vigneau a débuté à l’âge de 15 ans dans le restaurant Chez Lionel à Boucherville, comme plongeur, puis a été formé en cuisine par le chef Frédéric Dufort.

« Le Cégep n’a pas fonctionné pour moi, avoue M. Legault-Vigneau. J’ai décidé de m’inscrire au DEP en cuisine à l’ITHQ, tout en travaillant. »

Nouvellement diplômé, il a acquis des responsabilités dans l’établissement Perles et Paddock à Montréal. Il a pu suivre dans le même temps le programme supérieur de l’ITHQ pendant 6 mois, très exigeant, avec comme professeurs M. Sirois et M. Herzog.