Blanc bec : pour l’amour des fromages

Il y a du nouveau du côté de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) depuis quelque temps : le bar à vin et à fromage Blanc bec a pris place dans le joli espace lumineux tout près de l’entrée donnant sur Saint-Denis. Cette nouvelle offre vient donc s’ajouter aux deux restaurants de l’endroit, et permet ici aussi à la relève en cuisine, en service et en sommellerie de briller.