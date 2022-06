Colorés, étagés, mélangés, les gâteaux glacés se déclinent en une infinité de combinaisons pour satisfaire tous les palais durant la belle saison.

Laila Maalouf La Presse

Été comme hiver, Sandra Maffini s’assure d’avoir toujours des gâteaux glacés dans son congélateur. Car la copropriétaire de Hartley Glaces et Chocolats ne compte plus les clients qui soulignent les anniversaires avec l’une de ses élégantes créations glacées.

Après un repas copieux, un gâteau glacé est le dessert idéal, à son avis, puisqu’il est très léger ; mais il est surtout très rafraîchissant quand il commence à faire chaud.

Peu importe où l’on passe sa commande, il faut compter au moins 48 heures d’avance — en particulier pour les gâteaux sur mesure — parce que la préparation d’un dessert glacé exige de suivre une succession d’étapes. « Un gâteau glacé, c’est généralement une superposition de saveurs de crème glacée », explique Alexandre Deslauriers, copropriétaire des Givrés. On ramollit la crème glacée, on fait un étage, on congèle et on répète l’opération.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le gâteau glacé Bombe végane, des Givrés

On peut également choisir de mélanger différents parfums de sorbets ou de crèmes glacées plutôt que de les superposer — comme le fait la propriétaire de Péché Glacé, Kathleen Bourgeois, pour son gâteau Tourbillon de sorbets. Dans ce cas, tout est question de température, puisqu’il faut éviter que les glaces ne s’amalgament.

Mais le secret d’un bon gâteau glacé commence sans contredit par une crème glacée de qualité, car le défi est de conserver la texture de la glace lorsque viendra le temps de la travailler avant de la recongeler. « Moi, je sais que ma crème glacée, on peut la ramollir facilement sans trop perdre de texture parce que ma texture est déjà vraiment bonne au départ. Sinon, tu vas te ramasser avec quelque chose de moins agréable en bouche ; ça va ressembler à un popsicle, tu vas sentir les aiguilles de glace », précise Alexandre Deslauriers.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE La propriétaire de Péché Glacé, Kathleen Bourgeois, met la touche finale à son gâteau glacé chocolat, framboise et noisette.

Une fois arrivé à la dernière étape de la décoration, mieux vaut être bien préparé et faire preuve de rapidité pour avoir terminé avant que la glace ne commence à fondre, conseille Sandra Maffini. Et pour s’assurer de servir son gâteau glacé dans les meilleures conditions, on se fie aux recommandations de l’artisan ; alors que certains glaces et sorbets auront besoin de reposer un quart d’heure à température ambiante afin d’atteindre la température de dégustation idéale, d’autres devront être sortis à la dernière minute.