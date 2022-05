Au Barley, on sert le matcha glacé avec du sirop de lavande, qu’on accompagne de jolies fleurs.

Le matcha gagne de plus en plus d’adeptes dans sa forme glacée. Nous avons visité trois établissements montréalais qui préparent des glaces ou des boissons froides avec ce thé japonais, dont la teinte vert pomme se prête particulièrement bien à la saison estivale.

Sophie Ouimet La Presse

Le flotteur au matcha du Noble Café

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Au Noble, on a le choix de manger son flotteur avec du cold brew ou bien du matcha.

On vient au Noble Café pour ses excellentes boissons, mais l’été, le petit établissement de l’avenue Laurier Est possède un attrait supplémentaire : sa crème glacée molle. Les propriétaires ont décidé d’unir ces deux principales forces en un dessert glacé, le flotteur, servi avec du café infusé à froid ou… du matcha. Si le premier est plus classique, le second offre une touche de couleur bien spéciale entre deux spirales de glace à la vanille. À déguster à la succursale originale ou bien à celle du Mile-Ex, rue Alexandra.

430, avenue Laurier Est, Montréal

7060, rue Alexandra, Montréal

L’Elle & Jane du Barley

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’Elle & Jane porte fièrement ses couleurs estivales, le mauve et le vert.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’Elle & Jane porte fièrement ses couleurs estivales, le mauve et le vert. 1 /2



Le bar à céréales de la Petite-Bourgogne, déjà connu pour ses assiettes colorées, a au menu une boisson tout aussi vivifiante : l’Elle & Jane. Il s’agit tout simplement d’un sirop de lavande accompagné de matcha, servi avec du lait froid. Un mélange judicieux, puisque la lavande adoucit le goût déjà assez prononcé du matcha. Et pourquoi ce nom intrigant, au fait ? On vous le donne en mille : l’Elle & Jane est la boutique voisine, et les propriétaires du Barley ont voulu lui rendre hommage, tout simplement !

2613, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

La glace molle au matcha de Sachère

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le matcha est l’un des ingrédients fétiches de la pâtisserie Sachère. Il était donc naturel qu’il devienne un parfum de ses crèmes glacées.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le matcha est l’un des ingrédients fétiches de la pâtisserie Sachère. Il était donc naturel qu’il devienne un parfum de ses crèmes glacées. 1 /2



Chez Sachère Desserts, en plus de ses jolies pâtisseries, on sert de la crème glacée molle pendant l’été. Fidèle aux inspirations asiatiques de l’endroit, la glace au matcha y est un incontournable. Le thé japonais est d’ailleurs un parfum qui se retrouve dans plusieurs de ses créations, des tartelettes aux gâteaux montés en passant par les biscuits, là où le matcha est marié avec du chocolat blanc. Puisque le parfum de crème glacée molle change chaque semaine, il faudra attendre un peu avant que le matcha n’y refasse son apparition. Pour savoir quand, suivez le compte Instagram !