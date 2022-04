Les restaurants du Time Out Market proposeront un brunch à l’occasion de Pâques, samedi.

PHOTO LOGAN MACKAY, FOURNIE PAR LE TIME OUT MARKET

En fin de semaine, on pourra se permettre de célébrer Pâques avec plus de faste que les deux années précédentes. Que ce soit pour faire les emplettes du brunch ou participer à des activités familiales, voici une petite sélection de quelques marchés à visiter dans la province.

Sophie Ouimet La Presse

Estrie

C’est la première année que Cowansville organise un marché de Pâques. Pour l’occasion, la ville de l’Estrie a invité plusieurs producteurs de la région, dont le Domaine du petit bonheur, les Fumoirs Gosselin, la boulangerie La mie bretonne, Il était une fois une érablière, la microbrasserie Le sage brasseur, ainsi que plusieurs autres (Conserve, L’archipel…). Il y aura aussi des activités pour les plus petits, dont une miniferme avec toutes sortes d’animaux que les enfants pourront nourrir, une maquilleuse et Coco lapin, la mascotte du marché. En cas de pluie, l’évènement sera remis au lendemain.

Marché de Pâques de Cowansville. Samedi 16 avril, de 10 h à 16 h.

Au parc Centre-ville, Cowansville

Laurentides

Val-David aussi tiendra son marché de Pâques samedi, à l’église du village. Vingt-cinq exposants seront de la partie et proposeront tout un éventail de produits allant des charcuteries aux viennoiseries, en passant par le saumon fumé et, bien sûr, le chocolat ! Puisque c’est aussi le temps des sucres, on trouvera dehors, à l’entrée, un kiosque de l’Érablière Varin.

Marché de Pâques de Val-David. Samedi 16 avril, de 10 h à 15 h.

2490, rue de l’Église, Val-David

Montréal

Les marchés publics préférés des Montréalais — Jean-Talon, Atwater, Maisonneuve… – seront ouverts durant tout le week-end pascal. Notons toutefois que le marché gastronomique Time Out Market, en plein cœur du centre-ville, offrira des activités spéciales pour la famille samedi. Les enfants pourront s’initier aux tatouages airbrush (à l’aérographe), et profiter de la présence d’une maquilleuse, d’un clown, d’un magicien et de ballons en forme d’animaux. Un lapin de Pâques distribuera aussi des chocolats. Notons aussi la présence d’artistes musicaux. Les restaurants du complexe proposeront également un brunch de Pâques.

Samedi de Pâques au marché. Samedi 16 avril, de 11 h 30 à 15 h.

Centre Eaton de Montréal, 705, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal