L’astrophysicien caféiné

L’image du « geek de café » qui pèse tout, mesure tout, possède tous les gadgets les plus récents et les plus performants pour réussir l’infusion la plus « parfaite » qui soit, Jonathan Gagné l’incarne plus que personne. Le chercheur en astrophysique tient un blogue très pointu sur le café, intitulé Coffee Ad Astra (« Café vers les étoiles »). Il a aussi publié le livre The Physics of Filter Coffee, en 2020.