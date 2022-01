Qui dit temps froid dit chocolat chaud, boisson par excellence après une journée de ski ou quelques heures passées à la patinoire du coin. Vous avez été très nombreux à nous faire part de vos coups de cœur. Voici les meilleurs endroits où trouver les chocolats chauds les plus gourmands.

Pierre-Marc Durivage La Presse

À la suite d’un appel à tous lancé à la mi-novembre, vous nous avez suggéré pas moins de 72 endroits qui méritent le détour, partout au Québec. Nous avons reçu des suggestions venant d’Abitibi, des Laurentides, de Lanaudière, de l’Outaouais, de Montréal, de la Montérégie, des Cantons-de-l’Est, des Bois-Francs, de la région de Québec et de Charlevoix. Voici les cinq établissements qui ont recueilli le plus de votes.

Arioum Chocolats

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE « On fait notre chocolat à partir de pastilles venant de différents fournisseurs et producteurs, on fait ensuite nos propres assemblages, explique Noémie Roy-Lambert. On a trouvé la recette de notre chocolat chaud assez rapidement, les clients ont été ravis, ç’a été un coup de cœur dès le début. »

Chocolatière de formation, Noémie Roy-Lambert a lancé son charmant petit commerce de quartier il y a quatre ans avec son conjoint, Ariel Barrios Humaran — les œuvres colorées de l’artiste peintre y sont exposées, une contribution essentielle à la chaleur de la boutique située à un jet de pierre du parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, dans le quartier Sault-au-Récollet, à Montréal. « Les gens viennent prendre un chocolat chaud après leur promenade dans le parc, nous raconte Noémie Roy-Lambert en versant le chocolat pur dans la tasse de lait chaud. Il y a des gens toute l’année, mais ça commence surtout à l’automne et ça dure tout l’hiver, jusqu’à Pâques. On sert aussi du bon café, mais la majorité des gens veulent un chocolat chaud. Les Québécois aiment ça, le chocolat chaud ! »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Ariel Barrios Humaran et Noémie Roy-Lambert, copropriétaires d’Arioum Chocolats

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Arioum Chocolats est situé dans un charmant secteur du quartier Sault-au-Récollet, à Montréal. 1 /2



Le secret du chocolat chaud d’Arioum est « un ingrédient invisible qu’on appelle l’amour et les bonnes vibrations », affirme la jeune femme en jetant un coup d’œil complice à son conjoint. Bien sûr, la qualité du chocolat qu’on retrouve dans la tasse y est pour quelque chose. Avec son goût riche et velouté, accentué d’une touche d’amertume parfaitement dosée, pas étonnant qu’autant de gens aient voulu faire partager leur amour pour le chocolat chaud d’Arioum.

2080, boulevard Gouin Est, Montréal

L’Affaire est chocolat

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le chocolat chaud de L’Affaire est chocolat est aussi offert dans une formule plus concentrée, plus riche et plus onctueuse. Boisson décadente à déguster avec modération !

L’Affaire est chocolat est une institution du quartier Rosemont, à Montréal, depuis 2008, et on y sert un chocolat chaud décadent depuis des années. Mais ce n’est que récemment que l’on a décidé de mettre le produit réellement au premier plan en proposant un véritable bar à chocolat chaud. À notre passage, on venait tout juste d’ajouter un nouveau chocolat tout fruit, 100 % cacao. En bouche, c’est la révélation, l’amertume naturelle du cacao et l’acidité du fruit créant un hybride onctueux entre le chocolat chaud et l’expresso. À l’autre bout du spectre, on peut aussi y aller avec un chocolat au lait plus sucré pour les enfants, on peut y ajouter des épices, de la fleur de sel, des arômes naturels, de véritables guimauves, tout le monde y trouve son compte.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’équipe de L’Affaire est chocolat : Maïlys Bessiere, adjointe à la direction, Pauline Prevot, gérante, et Nancy Bastien, copropriétaire

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La douzaine de chocolats au menu sont là, sous nos yeux, il ne s’agit que de faire le choix qui nous convient selon son type et sa provenance.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE « Le chocolat chaud était bien sûr au menu, mais c’était moins évident auparavant, explique Maïlys Bessiere, adjointe à la direction. Pourtant, c’était vraiment notre produit phare, alors on s’est dit qu’il faudrait bien qu’on le mette vraiment de l’avant ! » 1 /3





« Je pense que c’est ça qui est le fun, on est comme un guichet unique du chocolat chaud, soutient la propriétaire, Nancy Bastien. Au même titre que le vin ou le café, les gens s’intéressent de plus en plus au chocolat. On ne mange plus seulement que des Caramilk, les gens connaissent ça, ils apprécient les vertus du chocolat. Et c’est tellement bon pour le moral ! »

2350, rue Beaubien Est, Montréal

Érico Chocolaterie créative

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les chocolats chauds offerts au kiosque 1884 de la terrasse Dufferin sont aussi concoctés par les magiciens de chez Érico.

Véritables passionnés de chocolat, Cédric Allain et Éric Louinet ont pris les rênes d’Érico, à Québec, il y a maintenant huit ans, en sachant fort bien qu’il s’agissait d’un incontournable du quartier Saint-Jean-Baptiste. « Souvent, dans plusieurs chocolateries, l’offre de chocolat chaud est assez sommaire, nous explique Cédric Allain. Ici, il y a un savoir-faire qui a été créé autour de l’art du chocolat chaud. » On a donc conservé les recettes de base, toutes faites à partir de chocolats d’origine. On offre aujourd’hui 10 sortes de chocolat chaud chez Érico, qui propose aussi ses créations chocolatées au kiosque 1884 de la terrasse Dufferin, près de la glissade. « Le secret, c’est la matière première, mais aussi la façon dont c’est fait, nous révèle le chocolatier. On commence par une bonne émulsion à froid et le tout est ensuite réchauffé à la vapeur individuellement pour chaque tasse. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les propriétaires d’Érico Chocolaterie créative : Éric Louinet et Cédric Allain

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Érico propose aussi une version « italienne » du chocolat chaud, beaucoup plus riche, un hybride décadent à mi-chemin entre la boisson et le dessert.



Comme chez L’Affaire et chocolat, on propose aussi une version « italienne » du chocolat chaud, beaucoup plus riche, un hybride décadent à mi-chemin entre la boisson et le dessert. Quant au populaire Aztèque, suggéré par plusieurs de nos lecteurs, sa formule réside dans le mélange d’épices maison Érico : « Le mélange existait déjà, on l’a fait évoluer, mais on a conservé le même style, reconnaît Cédric Allain. On l’utilise aussi pour nos crèmes glacées l’été ainsi que dans nos chocolats fourrés. »

634, rue Saint-Jean, Québec

La Cabosse d’Or

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Comme les autres boutiques de notre palmarès, La Cabosse d’Or utilise pour ses boissons chaudes le même chocolat que pour ses autres confections.

Revenue de Belgique avec dans ses bagages les recettes d’un vieux chocolatier à la retraite, la famille Crowin a ouvert sa chocolaterie en 1986 et offre son fameux chocolat chaud depuis au moins 30 ans. « On y est allés par essais-erreurs, en fonction de nos goûts personnels, se rappelle la cofondatrice Martine Crowin. On se sert des mêmes pépites de chocolat que l’on utilise pour faire nos chocolats dans notre atelier, on les réutilise comme telles », assure la chocolatière, qui a depuis passé le flambeau à ses filles Caroline, Candy et Coralie. « On n’utilise que du chocolat de couverture, un chocolat importé de Belgique qui transite chez Barry Callebaut, à Saint-Hyacinthe. Pour le chocolatier, c’est le produit le plus fin, le plus riche en beurre de cacao. Chez nous, on ne se casse pas la tête à faire un chocolat pour l’intérieur et l’extérieur de nos créations, on n’en utilise qu’un seul. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Martine Crowin a fondé La Cabosse d’or en 1986.

C’est donc le même chocolat qui se retrouve dans les chocolats chauds, et c’est pourquoi les gens en redemandent depuis 30 ans. Des habitués de la région surtout, mais aussi des gens qui viennent visiter de la famille ou des touristes qui vont aux pommes et au Centre de la nature du mont Saint-Hilaire.

973, chemin Ozias-Leduc, Otterburn Park

Le Musée du chocolat de la confiserie Bromont

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Selon Serge Bédard, propriétaire du Musée du chocolat de la confiserie Bromont, il s’agit de fouetter environ une tasse de lait avec 60 g de chocolat fondu au bain-marie ou au micro-ondes.

Voilà une autre chocolaterie qui a su conserver sa place au fil du temps, en partie grâce à son chocolat chaud gourmand. On sert du chocolat chaud depuis 30 ans dans cet établissement fondé en 1989. Comme ailleurs, on l’apprête à partir de pastilles de chocolat de la meilleure qualité, l’un noir à 70 % de cacao, l’autre au lait à 34 %. Ici toutefois, il est envoyé quotidiennement dans des fondoirs. « Avec le volume qu’on a, on ne peut pas le faire fondre chaque fois, nous explique le propriétaire, Serge Bédard. Pour qu’il soit parfait, il faut toutefois le bon dosage de chocolat. Il doit être goûteux, mais sans excès, un équilibre que nous avons obtenu après quelques essais faits avec différentes sortes de chocolat. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Serge Bédard a démarré sa chocolaterie de Bromont en 1989 ; elle a depuis doublé de superficie, avec notamment l’ajout d’un espace musée.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Pour plus de rapidité, Serge Bédard met son chocolat dans des fondoirs afin de pouvoir le verser directement dans le lait fouetté.



Les habitués vont parfois choisir de mélanger les deux sortes de chocolat, chacun peut donc y trouver son compte. « Tout le monde veut son chocolat chaud, affirme Serge Bédard. On sent depuis quelques années qu’il y a vraiment un engouement, que ça soit chez les adultes ou chez les enfants. Les gens viennent pour eux ou pour faire plaisir à quelqu’un qu’ils aiment, il y a toujours une belle atmosphère, on voit des gens joyeux, de bonne humeur, on sent vraiment l’affection des gens. »

679, rue Shefford, Bromont

Autres chocolateries à découvrir

Voici quelques établissements qui se sont aussi démarqués à la suite de notre appel à tous.

Cochon Dingue

Cinq succursales dans la région de Québec.

M. & Mme Chocolat

273, rue Beaubien, Montréal

Chez Pastille

5090, rue Fabre, Montréal

Hartley Glaces et Chocolats

474, avenue Victoria, Saint-Lambert

Julie Vachon Chocolats

243, Chemin du Roy, Deschambault

Juliette & Chocolat

Une dizaine de succursales dans la région de Montréal.

L’art du chocolat chaud

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Dans toutes les chocolateries visitées, comme au Musée du chocolat de la confiserie Bromont, il est possible d’acheter le chocolat en pastilles, à partir desquelles on peut faire son propre chocolat chaud à la maison.

Une recette pour réaliser un chocolat chaud dans les règles de l’art, par le Musée du chocolat de la confiserie Bromont

Rendement : 1 portion

Ingrédients

1 tasse de lait (2 % ou 3,25 %) ou de lait de soya (avec le lait de soya, diminuer la quantité de chocolat)

60 g de chocolat en pastilles (pour un goût de noisette, on peut remplacer une partie du chocolat par du gianduja)

Préparation