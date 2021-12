Décembre enfin arrivé, il n’y a pas que le sapin de Noël auquel il faut penser, mais aussi l’incontournable bûche du réveillon. Voici quelques options gourmandes pour se régaler, qu’il ne faut pas tarder à commander avant qu’elles se soient toutes envolées !

Arhoma : pour l’amour des fruits d’ici

L’institution d’Hochelaga-Maisonneuve offre trois bûches de Noël cette année, où les fruits du Québec sont à l’honneur. La boulangerie de la place Simon-Valois propose ainsi la bûche cassis, noisettes et chocolat noir ; la pomme, amaretto Avril et chocolat au lait (sans gluten) ; pour les plus audacieux, la gadelle, citron et pousse de sapin ! Bon à savoir : on peut aussi commander en ligne pour livraison, pour ceux qui demeurent à Montréal, sur la Rive-Sud ou à Laval.

Prix : de 6,50 $ à 58 $, offertes en quatre formats, d’individuel jusqu’à 10 personnes

Sachère : délices délicats



L'Amatika : gâteau au chocolat noir et crémeux banane (végane)

La Genmaicha : thé matcha, gelée de poire William et gâteau à la vanille (sans gluten)

La Fresca : marmelade et ganache au pamplemousse, biscuit à l'huile d'olive et gâteau au sésame noir





Chez Sachère Desserts, on propose trois bûches de Noël délicates, à l’image de la pâtisserie située tout près de la station de métro Beaudry. Il y a d’abord la Genmaicha, option sans gluten, au thé matcha, avec gelée de poire William et gâteau à la vanille. On offre ensuite la Fresca, à la marmelade et ganache au pamplemousse, avec biscuit à l’huile d’olive et gâteau de sésame noir. Et finalement, l’Amatika, option végane, composée d’un gâteau au chocolat noir et d’un crémeux banane. Les bûches peuvent être précommandées en ligne seulement, jusqu’au 12 décembre.

Prix : entre 30 $ et 65 $, offertes en trois formats, de la bûchette (2 ou 3 portions) jusqu’à 10 portions

Rhubarbe : un zeste de fraîcheur



La bûche aux agrumes : gâteau huile d'olive, gelée tutti agrumes, mousse clémentine et pamplemousse, crémeux citronné et chocolat blanc

La bûche chocolat-noisette : gâteau cacao, mousse chocolat noir, croustillant praliné noisette maison, chantilly épices et chocolat au lait



Parmi l’offre alléchante que l’on trouve pour les Fêtes chez Rhubarbe, deux bûches de Noël se taillent une place de choix. La pâtisserie de l’avenue Laurier Est menée par la chef pâtissière Stéphanie Labelle a concocté cette année une bûche aux agrumes, et une au chocolat et à la noisette. Il faut faire vite, car elles seront offertes en ligne (à partir du 8 décembre) jusqu’à épuisement des stocks.

Prix : 38 $, format pour 5 personnes

CRémy : en toute convivialité

La bûche de Cédrik : 100 % végane, au chocolat au lait de soya et au miso

La bûche (glacée) de Nicolas : au café, à l'orange et à la citrouille

La bûche de Valentin : chocolat, caramel et topinambour

La bûche de Valérie : version décadente du Ferrero Rocher







Pour souligner ses 10 ans, le chef pâtissier Rémy Couture a décidé de demander à quatre employés (ou anciens collaborateurs) de créer une bûche pour les Fêtes. Ils avaient carte blanche, sauf pour une condition : chacune d’entre elles devait mettre un ingrédient du Québec en vedette. Le résultat est surprenant, et… chocolaté ! Il y a Cédrik, qui a réussi l’exploit d’inventer une bûche végane au chocolat au lait (de soya) et au miso ; Valérie, avec sa création décadente chocolat, noisette et caramel ; Nicolas, qui a concocté une bûche glacée café et citrouille, et Valentin, qui a glissé un peu de topinambours entre les couches de chocolat et de caramel !

Prix : à partir de 38 $, offertes en deux formats, de 6 ou 10 portions (sauf celle de Valérie, un seul format, 50 $)

Ôfauria : indémodables classiques

La bûche Duc de Pralin : mousseline pralinée, crémeux noisettes maison et fruits secs caramélisés

La bûche Marron Rhum : biscuit génoise, crémeux au marron, mousseline marron rhum brun, fruits déguisés et meringues croustillantes



Christian Faure, que l’on peut retrouver sur sa pâtisserie en ligne Ôfauria, propose plusieurs bûches pour le temps des Fêtes. Les deux nouveautés, praline et marron-rhum, sont en bonne compagnie avec les bûches Ivoire, Sous-bois et Harmonie, déjà présentes l’année dernière. Les pâtisseries peuvent être commandées sur la boutique virtuelle, et sont livrées dans les régions de Montréal et Laval. D’ailleurs, le réputé chef pâtissier a annoncé qu’il ouvrira une enseigne physique à Laval, dès le 18 décembre, au 3417, boulevard le Carrefour.

Prix : 48 $, offertes à compter du 15 décembre (pour livraison ou en ramassage)