Ricardo arrive en épicerie avec plus d’une trentaine de produits pour simplifier la préparation des repas et mettre dans son assiette les saveurs qui ont fait sa notoriété.

Laila Maalouf La Presse

Nous avons testé quelques-unes de ces nouveautés, qui se sont avérées un succès : des bavettes de bœuf aux épices de Montréal (dignes d’un repas au restaurant !) à la délicieuse crème de maïs, lime et chili, aux arômes évoquant la cuisine mexicaine.

Le plat familial de cavatellis aux tomates et à la saucisse rappelle quant à lui la cuisine maison authentique et réconfortante. Et pour couronner le tout, on termine avec le succulent gâteau aux carottes à un étage.

Les produits Ricardo Cuisine sont en vente chez IGA.