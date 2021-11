Toutes les semaines, jusqu’à Noël, nous vous proposons une idée de cadeau gourmand pour découvrir et offrir des délices d’ici.

Laila Maalouf La Presse

Voilà déjà plus de 20 ans que Camellia Sinensis fait découvrir aux amateurs des thés d’une grande qualité, soigneusement choisis par quatre experts-dégustateurs chez des producteurs à l’autre bout du monde. Avec une boutique au marché Jean-Talon et une autre dans le quartier Saint-Roch, à Québec, en plus de son charmant salon de thé niché dans le Quartier latin — où tout a commencé en 1998 —, l’entreprise fondée par Hugo Americi est devenue une référence parmi les aficionados.

Pour découvrir de nouvelles variétés ou s’initier à l’univers du thé, deux coffrets sont offerts cette année pour les Fêtes. Le coffret de six thés contient un thé blanc et un Wulong de Chine, ainsi que deux thés (noir et vert), un chai et une tisane de l’Inde, chacun d’entre eux dans un petit pot en métal réutilisable.

PHOTO FOURNIE PAR CAMELLIA SINENSIS Le coffret à la carte

Pour ceux qui préfèrent choisir parmi une liste de thés, le coffret à la carte est une avenue fort intéressante, en format de cinq ou dix sachets.

Prix : 35 $ pour le coffret de six thés (en boutique ou en ligne) et à partir de 22 $ pour le coffret à la carte (offert exclusivement en ligne).