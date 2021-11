Propulsé par le magazine enRoute d’Air Canada et suivi de près chaque année, le palmarès les Meilleurs nouveaux restos canadiens (qui avait connu un hiatus en 2020) offre une édition toute spéciale pour souligner son 20e anniversaire.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Cette année, pas de top 10, mais un palmarès qui souligne le travail exceptionnel de nouvelles entreprises canadiennes consacrées à la gastronomie à travers 9 catégories, lors de ces 18 derniers mois marqués par la pandémie, le confinement et la fermeture des salles à manger.

Ainsi, le prix de la Meilleure cuisine gastronomique revient au bistro français torontois Pompette, alors que le travail du JinBar, à Calgary, est souligné dans la catégorie de la Meilleure cuisine de bar. Trois entreprises québécoises sont de la partie : le restaurant de la chef Fisun Ercan, Ferme et Cuisine Bika, situé à Saint-Blaise-sur-Richelieu, remporte le prix de Meilleure cuisine de proximité, alors que le Tropikàl Restobar, dans le quartier Saint-Henri, celui de Meilleur resto pionnier avec les plats du chef Jae-Anthony Dougan qui célèbrent l’histoire et les cuisines caribéennes, afro-latines et ouest-africaines. Le prix du Maraîcher de l’année est attribué aux Jardins Lakou, à Dunham, où Jean-Philippe Vézina cultive des légumes emblématiques de la cuisine afro-caribéenne.

Le palmarès revisité propose aussi des catégories comme Meilleur resto d’hôtel (Terre, au Alt Saint John’s), Meilleur menu pour emporter (Sunny’s Chinese, Toronto), Meilleures tapas au nord du 60e parallèle (BonTon et Company, Dawson au Yukon) et Producteur de l’année (Tim Ball, un cueilleur sous-marin à Garnish et Saint Jonh’s, à Terre-Neuve). Pour cette édition spéciale, Air Canada s’associe avec un nouveau partenaire, Open Table Canada, qui offrira par l’entremise de son système de réservation une série d’expériences Menu du chef dans certains des restaurants ayant déjà figuré au palmarès, comme Hoogan et Beaufort et Tropikàl.