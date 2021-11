Alcools

Vins de la semaine

Un cépage, plusieurs expériences

Les cépages ont tous une identité aromatique. Les notes d’agrumes sont généralement très présentes dans les vins de sauvignon blanc, et celles de poivre dans ceux de syrah. Mais le terroir et les choix du vigneron ont tout autant, sinon plus, d’influence sur le caractère du vin. Et heureusement ! C’est ce qui contribue à la diversité incroyable parmi des vins issus du même cépage.