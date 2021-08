On le sait, les bars n’ont pas eu la vie facile depuis le début de la pandémie ; forcés de fermer, ils n’ont pu rouvrir que récemment, et doivent composer avec de nombreuses restrictions. Mais que les amateurs de cocktails raffinés se rassurent : Stillife, qui avait ouvert ses portes dans le Vieux-Montréal quelques mois seulement avant que la COVID-19 ne fasse des siennes, est toujours vivant et de retour du mercredi au samedi.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

On y offre un nouveau menu de cocktails comme l’étonnant Marguarita épicé (tequila, mezcal, mandarine et coriandre) ou encore le Frozé (rosé, fraises du Québec, Martini Fiero et sirop d’ananas), idéal par temps chaud. À cela s’ajoute une carte composée de petites bouchées (crudités avec yogourt aneth et ail sauvage, olives marinées, focaccia…) et de ciabattis, ce qui en fait l’endroit idéal pour l’apéro, ou pour finir ses soirées. L’endroit, situé sous le niveau du sol, est superbe, feutré pour l’apéro et plus festif en soirée. On a l’impression d’être ailleurs, carrément. Depuis peu, Stillife a aussi installé rue Saint-Paul une terrasse ensoleillée pour profiter des jours de beau temps.

640, rue Saint-Paul Ouest (entrée par l’allée)