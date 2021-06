Gourmand

Plaisirs glacés

Dans le sac, ça glace !

Cinq ingrédients, des sacs en plastique et du jus de bras : voilà tout ce qu’il faut pour réaliser une crème glacée maison qui fera le bonheur des enfants. Sur YouTube et TikTok, on ne compte plus les vidéos montrant des gens en train de brasser de la crème dans un sac rempli de glace. Même Ricardo a inclus dans son répertoire cette simplissime recette/expérience. Et vous savez quoi ? Ça marche.