Les vins de la semaine

Le Chili en toute simplicité

Voici deux vins d’un très bon rapport qualité-prix. Rien de remarquable ou de très complexe, mais drôlement bien faits. Les deux sont de bons exemples de leurs cépages et de leurs origines. Et en plus, ils sont bio. Certes, plus facile dans le climat du Chili, mais les démarches de développement durable chez Emiliana comprennent aussi le respect de l’environnement et des gens qui y travaillent. On vous propose aussi un bon vin de garde.