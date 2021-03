Les cidres de la semaine

Pour célébrer un produit bien de chez nous

L’incroyable dynamisme qui anime nos vignerons québécois est aussi bien présent chez nos artisans de la bière et du cidre. Le développement d’une pomiculture durable, l’utilisation de pommes à cidre, de pommes sauvages et de levures indigènes, la volonté de produire de façon la plus naturelle possible : tout ça fait en sorte que la qualité et la diversité des cidres québécois sont meilleures que jamais. De plus, le Mondial des cidres bat son plein jusqu’à la fin du mois et plusieurs restaurants se sont associés avec un cidriculteur pour présenter un menu fait pour le cidre.