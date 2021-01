Les conserves achetées en panique au début de la pandémie dorment encore dans vos armoires ? Vous manquez d’espace dans votre frigo ou votre congélateur ? Pour nous inciter à vider sans jeter, l’experte en cuisine zéro gaspillage Florence-Léa Siry, de Chic frigo sans fric, relève le défi vide-frigo pendant tout le mois de janvier.

Valérie Simard

La Presse

L’idée est de cuisiner à partir de ce qu’on trouve dans son frigo, son garde-manger ou son congélateur avant d’aller acheter plus de nourriture.

Chaque jour sur Facebook et Instagram, elle donne des idées, des conseils et des recettes pour cuisiner ces surplus et ces aliments qu’on a trop souvent tendance à contourner quand on ouvre la porte du garde-manger.

