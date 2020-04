Qu’à cela ne tienne, pour se sucrer le bec à Pâques, il faudra se rabattre sur les commandes en ligne. Mais n’ayez crainte, vos chocolatiers favoris sont au rendez-vous avec leurs cocos et autres mignons animaux chocolatés à croquer.

Lecavalier Petrone

PHOTO TIRÉE DU WEB Lecavalier Petrone propose plusieurs créations chocolatées peintes à la main avec du beurre de cacao coloré.

Comment ne pas succomber aux magnifiques et élégantes créations chocolatées de Lecavalier Petrone ? Peint à la main avec du beurre de cacao coloré, chaque chocolat est une petite œuvre d’art. Petit ou gros œufs surprise, assortiments d’œufs peints ou coffrets de chocolats sont à l’honneur sur la boutique web. L’entreprise offre la livraison les jeudis et vendredis à Montréal, mais aussi à Longueuil, Boucherville, Saint-Lambert et Brossard. On peut également passer à l’atelier-boutique ces mêmes journées pour cueillir sa commande (2423, rue du Centre).

> Consultez le site de Lecavalier Petrone : http://lecavalierpetrone.com/

Chocolats Favoris

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK La collection de Pâques « Les Fantastiques » par Chocolats Favoris

Des gnomes, des licornes, des dragons… La collection de Pâques « Les Fantastiques » par Chocolats Favoris insuffle un peu de magie à cette période pas facile. La populaire chocolaterie propose aussi un ensemble pour décorer soi-même 12 œufs de chocolat au lait avec du chocolat blanc coloré. Idéal pour occuper les enfants une partie de la journée ! En plus de la livraison à domicile, l’entreprise offre désormais dans toutes ses chocolateries partout dans la province un service à l’auto sans contact.

> Consultez le site de Chocolats Favoris : https://www.chocolatsfavoris.com/fr

Choco Chocolat

PHOTO TIRÉE DU WEB Quelques items proposés par Choco Chocolat, dont les cocos fondants

Dans la région de Lanaudière, on peut se faire livrer gratuitement (avec achat de 60 $ avant taxes) de délicieux chocolats de Pâques avec Choco Chocolat grâce à sa nouvelle boutique en ligne. Sucettes, petits cocos ou cocos surprises, mini-animaux de Pâques ou alléchants cocos fondants sont au menu.

> Consultez le site de Choco Chocolat : https://chocochocolat.ca/

Noir Chocolat

PHOTO AURORE C PHOTOGRAPHE, FOURNIE PAR NOIR CHOCOLAT Les nouveaux œufs dégoulinants remplis de surprises de Noir Chocolat

On aime le côté ludique et coloré de Noir Chocolat et ses créations festives. Son nouvel œuf dégoulinant donne l’eau à la bouche avec son chocolat blanc coloré qui orne un coco (chocolat noir 64 % ou au lait, au choix) et qui cache à l’intérieur de petits œufs et carottes au chocolat ainsi que des perles croquantes (13,95 $ chacun). Livraison locale gratuite (commandes de 15 $ et plus), option de cueillette au magasin du Plateau Mont-Royal.

> Consultez le site de Noir Chocolat : https://noirchocolat.ca/

État de Choc

PHOTO TIRÉE DU WEB La création Maïs Piment en version gros œuf, proposée par État de Choc

Tous les chocolats de la collection de Pâques d’État de Choc sont non seulement incroyablement beaux, mais aussi follement appétissants. Écureuils ou poissons Dulcey, petits œufs au caramel, sans oublier la création Maïs Piment — qui a valu à la chocolaterie « bean-to-bar » de remporter la médaille d’or au Canada (et l’argent au volet international) à l’International Chocolate Award l’an dernier — offerte en version gros œuf (49,99 $). Comment résister ? Impossible !

> Consultez le site d’État de Choc : https://www.etatdechoc.com/fc/

Chocolats de Chloé

La chocolaterie du Plateau Mont-Royal offre une panoplie de petits et gros chocolats pour célébrer Pâques comme il se doit, à commander en ligne pour livraison à Montréal seulement. On lorgne leur plus gros coco, à craquer pour découvrir sous sa coquille une multitude de petites surprises : 22 œufs pralinés, 20 œufs à la nougatine, 2 animaux pralinés (55 $).

> Consultez le site de Chocolats de Chloé : https://www.leschocolatsdechloe.com/

Fays, terroir chocolaté

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK À Oka, Fays, terroir chocolaté utilise notamment des moulages anciens pour ses chocolats.

À Oka, cette inspirante entreprise offre la livraison de ses produits dans les couronnes nord et sud de Montréal, ainsi que dans l’île. L’occasion parfaite pour remplir son garde-manger de ses charmants chocolats de Pâques à l’effigie de lapins, moutons et cochons, montés à la main ou moulés à partir de moulages anciens.

> Consultez le site de Fays, terroir chocolaté : https://fayschocolat.com/collections/chocolats-de-paques

Chocolaterie Bonneau

PHOTO TIRÉE DU WEB La Chocolaterie Bonneau propose plusieurs moulages d’animaux en chocolat.

La chocolaterie de la rue Fleury Ouest propose une jolie variété de chocolats « prêts à croquer » en forme d’animaux, du hibou à la grenouille en passant par le petit chien, tous garnis à l’intérieur de petits œufs en chocolat. Livraison offerte gratuitement dans le quartier Ahuntsic-Cartierville.

> Consultez le site de la Chocolaterie Bonneau : https://chocolateriebonneau.ca/

Avanaa Chocolat

PHOTO TIRÉE DU WEB Le mouton dodu d’Avanaa Chocolat

Cette petite chocolaterie de la « fève à la tablette » située dans le quartier Villeray propose des créations conçues à partir de cacaos produits dans de petites fermes et coopératives d’Amérique du Sud. Pour Pâques, on commande des lapins en suçons ou en sachet, des dodus moutons ou des sacs de mini-lapins. Mignon ! Livraison gratuite dans l’île de Montréal.

> Consultez le site d’Avanaa Chocolat : https://www.avanaa.ca/

Érico

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK À Québec, Érico offre une panoplie de chocolats.

À Québec, cette institution du quartier Saint-Jean-Baptiste a mis sur pied une boutique en ligne. On peut commander pour ensuite se rendre à la chocolaterie pour une cueillette sans contact ou profiter du service de livraison locale (gratuit pour les commandes de 75 $ et plus). Œufs, animaux, sucettes… : il y en a vraiment pour tous les goûts pour Pâques.

> Consultez le site d’Érico : https://www.ericochocolatier.com/

L’Affaire est Chocolat !

PHOTO TIRÉE DU WEB L’Affaire est Chocolat ! a désormais une boutique en ligne.

Cette chocolaterie du quartier Rosemont a lancé tout récemment sa boutique en ligne. Elle propose une panoplie de chocolats de Pâques sous forme de mignons animaux comme une coccinelle, un mouton et, bien sûr, des lapins et des canards ! On commande en ligne, puis on ramasse directement le lendemain à la boutique (2350, rue Beaubien Est).

> Consultez le site de l’Affaire est Chocolat ! : http://laffaireestchocolat.com/