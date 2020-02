Le 21e festival Montréal en lumière se mettra en branle le 20 février. Difficile de faire un choix parmi la programmation, très foisonnante, allant des événements thématiques aux conférences et ateliers, en passant par la visite de chefs renommés dans des établissements prisés de la métropole. Voici une sélection de cinq rendez-vous gourmands à mettre absolument sur votre liste.

Daniel Burns au Mousso

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE MONTRÉAL EN LUMIÈRE Le chef Daniel Burns est l’invité d’Antonin Mousseau-Rivard au restaurant Mousso dans le cadre de MONTRÉAL EN LUMIÈRE.

Originaire de Nouvelle-Écosse, Daniel Burns a un parcours impressionnant, lui qui a travaillé trois ans au Royaume-Uni avant de migrer vers le célèbre Noma, à Copenhague, où il a été tour à tour chef pâtissier et sous-chef. S’étant établi à New York, il a ouvert à Brooklyn deux établissements, le Luksus et le Tørst. Fermé depuis, le premier est devenu le premier restaurant étoilé Michelin à proposer uniquement de la bière sur sa carte à boire. Ayant quitté la barre du Tørst, le chef dont l’approche, influencée par la cuisine scandinave, mise sur le terroir et la saisonnalité se consacre surtout à différentes collaborations avec des chefs et restaurants d’un peu partout sur la planète. On devine tout de suite les affiliations entre Burns et le chef Antonin Mousseau-Rivard, qui le recevra au Mousso les 19 et 20 février. Une soirée qui s’annonce haute en couleur.

175 $ par personne.

Place aux femmes en cuisine

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La chef Colombe St-Pierre fera partie de l’événement Le brunch des femmes en gastronomie, à L’Astral.

Le rôle des femmes dans la gastronomie a longtemps été relégué au second plan. Mais la situation change tranquillement. MONTRÉAL EN LUMIÈRE veut les mettre de l’avant en organisant un événement à L’Astral, le 23 février. Y seront présentes Estérelle Payany et Vérane Frédiani, autrices du guide Cheffes – Les 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France, également réalisatrices du documentaire À la recherche des femmes chefs. Le tout prendra la forme d’un brunch, cuisiné par des femmes chefs. Il sera suivi de la projection du documentaire et d’une table ronde animée par Geneviève Vézina-Montplaisir (Caribou Magazine) en compagnie de Mmes Payany et Frédiani, ainsi que Colombe St-Pierre, Maurin Arellano, Nicole Anne Gagnon et Marion Rousseau.

45 $, incluant deux mimosas.

Tous à la taverne !

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Le chef new-yorkais réputé Michael Anthony sera de passage au Monarque les 28 et 29 février.

Le Monarque recevra la visite du chef réputé de la Gramercy Tavern, Michael Anthony, les 28 et 29 février. Installés à New York, l’établissement et son chef ont obtenu au fil des ans plusieurs distinctions et reconnaissances, dont les prix James Beard de « Meilleur chef de New York » et d’« Outstanding Chef » à l’échelle nationale. L’endroit a d’ailleurs été l’une des sources d’inspiration de Richard et Jérémie Bastien lorsqu’ils ont élaboré le concept du Monarque. La parenté est donc naturelle entre les deux endroits. Pour découvrir la cuisine du chef, deux options : celui-ci proposera quelques classiques de la carte du Gramercy Tavern dans l’espace Brasserie du Monarque, en formule à la carte, alors qu’Anthony et Jérémie Bastien s’allieront pour un repas à quatre mains de six services qui sera servi dans l’espace Salle à manger.

140 $ par personne. Réservations par téléphone pour le côté Brasserie et en ligne pour la Salle à manger.

Gourmandises nippones

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE MONTRÉAL EN LUMIÈRE L’événement Saveurs du Japon se tiendra les 21 et 22 février à L’Astral.

L’empire du Soleil levant sera à l’honneur pendant deux jours, les 21 et 22 février, à L’Astral, avec l’événement Saveurs du Japon. Une invitation à voyager dans ce pays grâce à la présence de représentants de quelques restaurants nippons (dont Hanzo, Misoya et Ôkini, la nouvelle épicerie fine du restaurant Jun I). Des ateliers de dégustation de spiritueux japonais comme les sakés, whiskys ou rhums vieillis seront aussi offerts sur la mezzanine de L’Astral en compagnie de Kuniko Fujita, surnommée « madame Saké », ou de Claude Lamonico, agent représentant de brasseries japonaises de saké auprès de la SAQ.

De 10 $ à 15 $ pour l’entrée, plats entre 5 $ et 15 $, 20 $ pour un atelier.

Chacun son vin

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE MONTRÉAL EN LUMIÈRE Michelle Bouffard animera une série d’entretiens intimes avec des personnalités québécoises.

Dans son ouvrage publié en 2017 Dis-moi qui tu es, je te dirai quoi boire, la sommelière Michelle Bouffard faisait l’exercice de servir à boire à 20 personnes connues en fonction de leur personnalité. Elle se prête à l’exercice de nouveau dans le cadre de MONTRÉAL EN LUMIÈRE, sur la scène de la Salle Gourmande (dans le Quartier Gourmand, au 2e étage de la Maison du Festival). Au menu : quatre personnalités pour des rencontres intimes où le public pourra déguster le vin choisi pour chacune. Avec Christian Bégin (20 février), Kim Thúy (21), sœur Angèle (22) et Colombe St-Pierre (23).

22,50 $, verre de vin compris.

