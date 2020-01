Fisun Ercan, chef du restaurant Su, a acheté une fermette à Saint-Blaise, en Montérégie. Depuis l’automne, elle y donne des ateliers culinaires.

Ève Dumas

La Presse

La réponse étant favorable, la néo-maraîchère d’origine turque a décidé de remettre ça cet hiver, avec huit nouvelles dates.

Les ateliers sur les légumineuses et les épices, donnés en janvier et en février, sont déjà complets, mais ceux sur la cuisine avec le yogourt et celle aux herbes (février et mars) sont toujours ouverts.

Ils sont d’une durée de quatre heures et coûtent 125 $ chacun. Saint-Blaise-sur-Richelieu se trouve à environ 45 minutes de route du cœur de Montréal.

> Consultez le site web de Fisun Ercan