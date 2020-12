Les portions de fromage du petit plateau Les Fêtes de l’Isle, en partant du haut, à gauche, et dans le sens des aiguilles d’une montre : Le Macpherson de l’Isle, La Bête-à-Séguin, Le Riopelle de l’Isle, Le Cheval Noir de l’Isle et L’Angélique-à-Marc.

Les fromages de L’Isle-aux-Grues, faits de lait non pasteurisé, ont souvent une place de choix sur la table à Noël. La fromagerie artisanale de cette petite île du Saint-Laurent propose cette année trois plateaux spéciaux qu’elle livrera directement dans les foyers, aux quatre coins du Québec, pendant toute la période des Fêtes.

Simon Chabot

La Presse

Primé à de multiples reprises, Le Riopelle de l’Isle, en hommage au peintre qui a habité l’archipel de L’Isle-aux-Grues à la fin de sa vie, est l’un des plus anciens fromages artisanaux du Québec. La collaboration avec un autre peintre, Marc Séguin, a plus récemment donné naissance à La Bête-à-Séguin et à L’Angélique-à-Marc, deux pâtes molles goûteuses à souhait.

La Fromagerie de l’Île-aux-Grues met en vedette ces trois fromages, ainsi que Le Cheval Noir de l’Isle et Le Macpherson de l’Isle (deux pâtes demi-fermes), dans les plateaux spéciaux qu’elle a conçus pour les Fêtes. Le grand plateau comprend cinq quarts de meule (1,5 kg), des noix, des raisins secs et des ornements. Le petit compte moitié moins de fromage. Le plateau cadeau, lui, avec trois fromages seulement (490 g), est notamment accompagné d’une planche et d’une pince en bois pour le service.

Directement de la fromagerie

Bien sûr, on peut trouver ces fromages dans certains commerces spécialisés (et ça reste une excellente idée), mais pour mettre la main sur un plateau, pour soi ou pour un cadeau, il faut impérativement passer une commande par l’internet (d’ici le début de janvier).

La livraison prend quelques jours, car les fromages doivent quitter l’île en avion avant de prendre la route, bien au frais dans une boîte pleine de blocs réfrigérants. Le grand plateau coûte 100 $ (livraison incluse) et les deux autres sont vendus 50 $ (plus 15 $ pour la livraison). La boutique propose aussi d’autres sélections de fromages.

