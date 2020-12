Une idée de cadeau gourmand pour savourer les délices d’ici.

Simon Chabot

La Presse

La chocolaterie Fays, fondée par Mathilde Fays, à Oka, il y a bientôt 10 ans, s’est toujours fait un honneur de mettre en valeur les produits québécois.

Pour Noël, elle lance donc un boîtier de six chocolats aux parfums de saison avec un accent local : gingembre et caramel aux camerises, poivre des dunes et caramel aux airelles, ainsi qu’amandes et caramel d’amélanches.

Fays propose aussi ses P’tits gonflés de Noël, inspirés des biscuits Whippets, avec une guimauve maison au miel du Québec et un compoté de cerises de terre sur un sablé aux épices.

Aussi en vente pour les Fêtes : des pains d’épices enrobés de chocolat et des sapins en chocolat avec poudre de sapin baumier.

Les produits sont offerts dans la boutique en ligne de la chocolaterie ainsi que dans environ 80 points de vente un peu partout au Québec.

Pour s’assurer qu’un cadeau soit livré à temps pour Noël, passer sa commande en ligne ce week-end serait une excellente idée.

Les prix varient de 6,50 $ pour deux P’tits gonflés à 11,99 $ pour les sapins en chocolat.

