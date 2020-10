Vins de la semaine

Les autres couleurs du Douro et de la Toscane

Le Douro et la Toscane sont des régions qu’on associe d’emblée aux vins rouges. Pourtant, on y produit aussi des vins doux, des vins effervescents et des vins blancs. Voici deux très bons vins blancs élaborés avec des cépages indigènes, typiques de chacune de ces deux régions, et de fidèles expressions de leur terroir. Le premier est offert dans près de 70 succursales, et il en reste un peu dans les entrepôts ; vous pouvez donc demander à votre succursale d’en commander.