Soupes : le réconfort à la cuillère

Elle réchauffe le corps — et l’âme — lorsque le temps se refroidit, a le don de nous replonger dans de doux souvenirs et nous enveloppe de ses effluves parfumés. Alors que la saison froide et la deuxième vague montrent des signes insistants de leur présence, nous vous proposons une bonne dose de réconfort avec quatre recettes de soupes.