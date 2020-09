Le cidre, après la McIntosh

La McIntosh est la reine des pommes au Québec. Son trône est toutefois menacé. Afin d’ajouter de la complexité aux cidres, de nouvelles variétés, plus amères et plus tanniques, se multiplient dans les vergers. Les Dolgo, Rubinette et Roxburry pourraient devenir les stars de demain.