Dans un parc, un jardin, une cour ou devant la fenêtre, en famille ou entre copains, le pique-nique sera la recette bonne humeur de notre été. Quelques accessoires, de préférence durables, permettent de compléter cette table nomade de goût. Voici sept trouvailles à embarquer.

Muriel Françoise

Collaboration spéciale

Toile de sol

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SOCIETY6 Couverture de pique-nique de la marque québécoise mpgmb chez Society6

Avec ses formes minimalistes dans des couleurs chaudes rappelant les créations de Matisse ou de l’artisanat marocain contemporain, la couverture de pique-nique de la marque québécoise mpgmb chez Society6 donne une touche artistique à votre table d’extérieur.

Passe-partout grâce à une toile en polyester lavable et à un revêtement anti-UV, elle se trimballe roulée à l’aide de sangles. Différents imprimés sont offerts.

Bols tout-terrain

PHOTO TIRÉE DU SITE DE GOODEE Bols en bambou biodégradable Scandi d’Ekobo

Pour les pique-niques à la maison comme à l’extérieur, on pense multiusage afin d’éviter encombrement, achats et déchets inutiles. On emprunte volontiers les bols en bambou biodégradable Scandi d’Ekobo aux petits.

Leurs nuances neutres, du terracotta au gris, et leur surface mate permettent presque de les confondre avec des céramiques, et de rehausser facilement le style d’un déjeuner sur l’herbe ordinaire.

Pochettes surprises

PHOTO TIRÉE DU SITE D’ETSY Pochettes réutilisables de la marque montréalaise Demain Demain

Vous vous mettez en route avec des enfants ? Des collations seront les bienvenues. Pour éviter que chacun ne pioche allègrement dans un sac de friandises ou un bol de fruits, pensez aux pochettes réutilisables de la marque montréalaise Demain Demain.

Fabriquées à l’aide de bouteilles d’eau recyclées, elles sont imperméables et lavables à la machine. Des formats plus grands permettent d’y glisser aussi des sandwichs. Coup de cœur pour les imprimés tropicaux de l’illustratrice québécoise Helsinki mon amour.

Assiettes terrazzo

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SIMONS Assiettes en bambou recyclé de Xenia Taler

De plus en plus de marques proposent des assiettes en bambou recyclé qui passent incognito de la cuisine au jardin. La Canadienne Xenia Taler a imaginé un large choix d’imprimés des plus classiques aux plus fantaisistes : cahier d’écolier, vagues, terrazzo...

La gamme compte aussi des bols et un plateau. Tout cela peut être glissé au lave-vaisselle, mais jamais au micro-ondes. Et on oublie le couteau à steak pour les grillades sous peine de vilaines griffes.

Verres à l’ancienne

PHOTO TIRÉE DU SITE D’ANTHROPOLOGIE Gobelet en plastique d’Anthropologie

On bannit les verres jetables, les canettes et les bouteilles lorsqu’on se rend au parc ou à la plage pour éviter de faire déborder les poubelles et préserver la planète.

Pour une table un peu plus chic, on trouve dans le commerce des gobelets en plastique qui ressemblent à s’y méprendre à du verre. Anthropologie a ainsi réussi à reproduire le style de verres anciens à la surface légèrement bleutée et irrégulière.

Bouteille vitaminée

PHOTO TIRÉE DU SITE DE JAMAIS ASSEZ Bouteille thermique du designer George Sowden

Pour un café face au fleuve, un dîner au jardin ou un goûter au parc, une bouteille thermique vous accompagnera à tout moment de la journée.

Si certains modèles sont plus pratiques que d’autres, ceux aux couleurs acidulées (vert, jaune, rose ou bleu) du designer George Sowden, membre du groupe italien Memphis célèbre dans les années 80, pour HAY feront à coup sûr une table joyeuse. Offerts en 0,35 ou 0,50 litre.

Boîte à malices

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LUNCH PORTER La célèbre boîte Bento d’origine japonaise

Vous vous imaginez déjà souper seul ou en amoureux dehors au moindre rayon de soleil venu ? La célèbre boîte Bento d’origine japonaise ajoutera un peu d’exotisme à vos salades improvisées avec les restes du frigo.

Les avantages ? Un intérieur compartimenté à deux niveaux, avec même un récipient pour la sauce, et un format compact qui permet d’y glisser des couverts et un système réfrigérant.

