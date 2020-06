Vins de la semaine : beau temps, mauvais temps, le rosé nous attend

On peut difficilement prévoir la météo, mais nos envies de rosé, elles, semblent plus prévisibles, et l’engouement pour ce type de vin continue de croître. Au diable le temps qu’il fait, nous sommes de plus en plus nombreux à apprécier le rosé en toute saison, et avec raison. Et une suggestion de chablis simplement trop bon pour passer à côté.