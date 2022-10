Pas de grands bouleversements dans les régions du Québec. Le territoire demeure principalement caquiste, avec une poignée de circonscriptions – Sherbrooke, Pontiac et Matane-Matapédia – qui résistent toujours à la vague bleu poudre.

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec à la CAQ

La CAQ a balayé l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec. Elle a notamment chassé Québec solidaire dans la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue. La députée solidaire Émilise Lessard-Therrien a fait belle figure, mais elle a quand même dû baisser pavillon devant le caquiste Daniel Bernard. Les députés caquistes Pierre Dufour, Suzanne Blais et Denis Lamothe conservent leur siège dans Abitibi-Est, Abitibi-Ouest et Ungava. Dans cette dernière circonscription, une candidate autochtone, Maïtée Labrecque-Saganash (fille de l’ancien député fédéral Romeo Saganash), se présentait pour Québec solidaire alors que l’Inuit Tunu Napartuk portait les couleurs du Parti libéral.

Le PQ résiste dans le Bas-Saint-Laurent

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, le candidat péquiste Pascal Bérubé a résisté à la vague caquiste dans sa circonscription de Matane-Matapédia. Par contre, le Parti québécois a perdu la circonscription de Rimouski. Le député Harold LeBel ne se représentait pas et le candidat qui tentait de conserver ce siège, Samuel Ouellet, n’a pas su résister à la candidate caquiste Maïté Blanchette Vézina. La troisième circonscription du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup–Témiscouata, est demeurée caquiste même si le député Denis Tardif ne se représentait pas. Amélie Dionne a repris le flambeau de la CAQ dans cette circonscription.

Chaudière-Appalaches demeure caquiste

La région de Chaudière-Appalaches est demeurée entièrement caquiste. Par contre, ce qui a changé par rapport à 2018, c’est la forte présence du Parti conservateur du Québec : dans les sept circonscriptions de la région, les candidats conservateurs se retrouvent en deuxième position, bien avant les candidats des autres partis. Dans Beauce-Nord, le conservateur Olivier Dumais a notamment mené une chaude lutte au caquiste Luc Provençal. Les deux anciens journalistes Bernard Drainville et Martine Biron, qui se présentaient pour la CAQ dans Lévis et Chutes-de-la-Chaudière, ont gagné leur pari et feront leur entrée à l’Assemblée nationale.

La CAQ chasse le PQ de la Côte-Nord

La Coalition avenir Québec a chassé le Parti québécois de la Côte-Nord. Dans les deux circonscriptions de la région, les députés péquistes Lorraine Richard et Martin Ouellet ne se représentaient pas. La CAQ a profité de ce changement. C’est ainsi que la candidate caquiste Kateri Champagne Jourdain (fille d’un père innu et d’une mère originaire de Trois-Rivières) s’est emparée de la circonscription de Duplessis, alors que le candidat caquiste Yves Montigny a remporté la circonscription de René-Lévesque avec plus de 55 % des voix.

Statu quo en Estrie–Centre-du-Québec

Québec solidaire a réussi à protéger sa circonscription de Sherbrooke conquise par Christine Labrie en 2018. Cette dernière a battu l’ancienne mairesse de Longueuil et ancienne députée du Bloc québécois Caroline St-Hilaire, candidate vedette de la CAQ. Cette victoire prive la CAQ de la possibilité de faire un score parfait dans la région ; elle a remporté 10 circonscriptions sur 11. Tous les autres candidats caquistes, soit Éric Lefebvre (Arthabaska), Isabelle Charest (Brome-Missisquoi), Sébastien Schneeberger (Drummond–Bois-Francs), François Bonnardel (Granby), André Lamontagne (Johnson), François Jacques (Mégantic), Donald Martel (Nicolet-Bécancour), Gilles Bélanger (Orford), André Bachand (Richmond) et Geneviève Hébert (Saint-François) ont été réélus.

Deux gains pour la CAQ dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Avec Stéphane Sainte-Croix, la Coalition avenir Québec a réussi à ravir la circonscription de Gaspé, qui était représentée par la péquiste Méganne Perry Mélançon. La CAQ a aussi pris le siège de Bonaventure, où sa candidate Catherine Blouin a eu le dessus sur Alexis Deschênes, candidat vedette du Parti québécois. Cette circonscription était représentée par l’ancien péquiste devenu indépendant Sylvain Roy. Par contre, aux Îles-de-la-Madeleine, la CAQ et son candidat, le maire Jonathan Lapierre, ont été incapables de déloger le député péquiste sortant Joël Arseneau, qui conserve son siège.

La Mauricie reste bleu poudre

Aucune surprise en Mauricie où les candidats caquistes des quatre circonscriptions ont été réélus sans problème. Dans Champlain, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a été facilement réélue avec 53,7 % des voix (108 boîtes de scrutin sur 206) face à son plus proche adversaire, le conservateur Steve Massicotte (18,6 %). Le ministre de l’Immigration, Jean Boulet, a aussi été réélu dans Trois-Rivières avec 51,8 % des voix (122 sur 191 boîtes), mais on sait que ses récentes déclarations sur l’immigration lui feront perdre son ministère. Marie-Louise Tardif (Laviolette–Saint-Maurice) et Simon Allaire (Maskinongé) ont aussi été réélus. À 21 h 30, le Parti conservateur arrivait deuxième dans trois de ces quatre circonscriptions.

Un gain pour la CAQ en Outaouais

Outre une bonne lutte dans Hull, la soirée électorale a été une répétition de celle de 2018 dans la région de l’Outaouais. D’abord, les députés caquistes Mathieu Lévesque, Robert Bussière et Mathieu Lacombe ont été réélus dans les circonscriptions de Chapleau, Gatineau et Papineau. Dans Pontiac, le libéral André Fortin a résisté à la vague bleu poudre avec une confortable avance (46 %) sur sa plus proche adversaire, la caquiste Corinne Canuel-Jolicœur (22 %). Dans Hull, la caquiste Suzanne Tremblay a défait la députée sortante Maryse Gaudreault, du Parti libéral. Il a fallu attendre tard en soirée pour que Mme Tremblay soit désignée élue. À 22 h 30, la CAQ récoltait 33,7 % des voix, contre 26,7 % pour le PLQ.

La CAQ balaie le Saguenay–Lac-Saint-Jean

Pour la première fois depuis 1973, le Parti québécois n’aura aucun député dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La Coalition avenir Québec a pris les cinq circonscriptions de cette région. Les députés Andrée Laforest (Chicoutimi), François Tremblay (Dubuc), Éric Girard (Lac-Saint-Jean) et Nancy Guillemette (Roberval) ont été réélus. À cela s’ajoute la victoire de la CAQ et de son candidat Yannick Gagnon dans la circonscription de Jonquière. Ce siège était détenu par le péquiste Sylvain Gaudreault, qui ne se représentait pas.