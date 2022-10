La Coalition avenir Québec (CAQ) a remporté la totalité des 17 circonscriptions des régions de Lanaudière et des Laurentides en délogeant le Parti québécois (PQ) dans Joliette.

Alice Girard-Bossé La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Le PQ, qui avait obtenu une seule circonscription dans ces régions en 2018, soit celle de l’ancienne vice-cheffe du parti Véronique Hivon, l’a perdue lundi soir. Mme Hivon, qui avait annoncé son départ de la politique en avril, avait été remplacée par la mairesse de Sainte-Marie-Salomé, Véronique Venne.

C’est l’attaché politique François St-Louis qui a remporté la circonscription avec environ 44 % des voix. En 2018, il avait récolté un peu plus de 34 % des voix, perdant tout de même son élection par 4430 voix aux mains de Véronique Hivon.

En entrevue avec La Presse en septembre, François St-Louis avait dit vouloir collaborer étroitement avec les conseils municipaux des 10 municipalités qui forment Joliette afin de les aider à dynamiser les noyaux et le centre-ville. « À la sortie de la pandémie, les commerces en ont grandement besoin », avait-il déclaré.

Sur le plan des infrastructures, M. St-Louis veut « concrétiser » rapidement les travaux de sécurisation de la route 158, considérée comme l’une des plus meurtrières au Québec dans les dernières années. Il s’engage aussi à mettre en place un héliport à l’hôpital de Joliette.

La CAQ conserve toutes ses circonscriptions

Les candidats caquistes ont terminé la soirée électorale avec une solide avance lundi, avec plus de 50 % des voix dans la majorité des circonscriptions des Laurentides et de Lanaudière.

Le chef de la CAQ, François Legault, a été réélu dans sa circonscription de L’Assomption.

Avec une majorité de près de 59 %, M. Legault a encore augmenté son score de 2018, qui était de 57 %. Il a terminé la soirée avec environ 14 000 voix d’avance.

La caquiste France-Élaine Duranceau a repris la circonscription de Bertrand, détenue jusque-là par l’ex-ministre des Relations internationales et de la Francophonie Nadine Girault.

L’ancienne présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal Sonia Bélanger a remporté la circonscription de Prévost, auparavant détenue par l’ancienne ministre responsable des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le ministre sortant de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, réélu dans Deux-Montagnes, et Valérie Schmaltz, élue dans Vimont, à Laval

Le ministre sortant de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, le ministre sortant de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, le ministre sortant des Finances, Eric Girard, et la ministre sortante déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, ont tous été réélus facilement.