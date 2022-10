La tendance était claire depuis des semaines et elle s’est matérialisée : la CAQ a remporté une majorité plus costaude encore qu’au scrutin précédent.

De manière générale, les firmes de sondage ont réussi leur pari, même si certaines ont surestimé les appuis au PLQ et au PCQ, d’après des spécialistes.

« Bonne performance des sondages en général. C’est presque pile poil pour la CAQ. »

Claire Durand, spécialiste en méthodologie des sondages, professeure au département de sociologie de l’Université de Montréal et membre du Centre d’études pour la citoyenneté démocratique (CECD), donne ainsi une étoile au cahier des sondeurs pour l’élection de 2022.

La tendance était claire depuis des semaines et elle s’est matérialisée : la CAQ a remporté une majorité plus costaude encore qu’au scrutin précédent. En 2018, les sondeurs prédisaient une lutte à sans merci entre la formation de François Legault et celle de Philippe Couillard, au PLQ, ce qui ne s’était pas avéré dans les urnes.

« C’était exceptionnel. […] Il y avait eu un mouvement de dernière minute », a analysé Mme Durand, lundi, vers 22 h. Cette fois-ci, le seul « mouvement clair » aura été la montée du PQ, « bien mesurée par les sondeurs ». On a toutefois surestimé les appuis au PLQ et au PCQ, croit-elle.

Même son de cloche du professeur de science politique Éric Montigny. « Ce qui est remarquable, c’est le fait que les libéraux, par rapport aux attentes des sondages, sont plus bas en pourcentage de votes. Dans plusieurs circonscriptions, ils terminent quatrièmes ou cinquièmes », indique-t-il en entrevue.

On l’a souvent dit, la campagne électorale de 2022 était inédite, puisque cinq partis représentés à l’Assemblée nationale se faisaient la lutte. « Il y a un éclatement du vote d’opposition, note le politologue de l’Université Laval. Il y a eu une prime à l’urne à la CAQ. »

Projections de sièges

Les projections publiées la veille du scrutin sur le site Qc125 accordaient 92 sièges à la CAQ, 21 au PLQ, 9 à QS et 3 au PQ, pour en arriver au total de 125 sièges que compte l’Assemblée nationale.

Le modèle concocté par Philippe J. Fournier, professeur de physique et d’astronomie, est basé sur plusieurs variables. Il a permis de prédire avec justesse les vainqueurs dans 90 % des circonscriptions (112 sur 125) aux élections québécoises de 2018.

La firme de sondage Mainstreet Research prévoyait pour sa part, dimanche également, une majorité encore plus costaude à la CAQ, avec 105 sièges contre 13 pour le PLQ, 6 pour QS et 1 pour le PQ.

Le point commun entre les prédictions de Qc125 et Mainstreet : zéro siège pour le PCQ.