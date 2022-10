Ils étaient nombreux, il y a 36 jours, à prédire une victoire caquiste aux aires de balade au parc. C’est néanmoins une soirée électorale enlevante qui s’annonce. Du suspense, il pourrait y en avoir.

La CAQ vaincra-t-elle avec la tonitruance attendue, malgré une campagne difficile de son chef ?

Québec solidaire pourrait-il faire assez de gains pour devenir l’opposition officielle ?

Le Parti libéral du Québec sera-t-il limité à quelques circonscriptions montréalaises, et sa cheffe sauvera-t-elle son propre siège ?

La remontée du Parti québécois lui permettra-t-elle de sauver les meubles et d’éviter le naufrage que plusieurs prédisent ou craignent ?

Le Parti conservateur d’Éric Duhaime fera-t-il élire un premier député ?

Bien malin qui pourra prédire avec justesse la réponse à ces cinq questions. C’est pour que votre curiosité soit satisfaite que La Presse mobilise des dizaines de membres de son équipe, des reporters, chroniqueurs, photographes, journalistes au pupitre, graphistes, réviseurs, afin de vous présenter une soirée électorale passionnante et fouillée sur toutes ses plateformes.

Nous vous offrirons une couverture en direct de la soirée sur lapresse.ca ainsi que sur notre application mobile. Vous pourrez y suivre en temps réel tous les développements de la soirée. Courses serrées, résultats, ambiance dans les quartiers généraux de chaque parti, discours des chefs, graphiques et chiffres importants, et des images de nos photographes sur le terrain.

Nos cinq reporters ayant passé la campagne entière dans les caravanes des partis seront sur le terrain pour vous faire vivre la soirée de chaque parti et de son chef comme si vous y étiez.

Tout au long de la soirée, vous pourrez consulter notre outil de présentation des résultats et suivre l’évolution du dépouillement pour tout le Québec et dans les circonscriptions qui vous intéressent.

Une fois que les résultats se cristalliseront, vous aurez droit aux analyses et chroniques de nos experts.

Notre équipe de spécialistes des réseaux s’activera à présenter les moments forts de la soirée avec un regard différent sur notre page Instagram.

Tout cela, c’est sans compter sur le numéro du lendemain de La Presse+, qu’on vous promet riche en nouvelles, en angles originaux, en chroniques et analyses, en images et en chiffres.

Et parlant du lendemain, notre couverture se poursuivra. Tôt en matinée, nous poursuivrons notre couverture en direct afin de faire le point sur les luttes serrées qui n’auront pas été tranchées la veille, les réactions aux résultats, aux points de presse des élus ou des battus. Et vers midi, vous pourrez poser vos questions sur le résultat, ses impacts, l’avenir des chefs et de leur parti à notre chroniqueur politique Paul Journet.

C’est un rendez-vous. À ce soir.