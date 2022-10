Kateri Champagne Jourdain avait voté un peu plus tôt lundi.

La caquiste Kateri Champagne Jourdain s’est réjouie lundi d’avoir « marqué l’histoire » de tout le Québec, en devenant la première femme autochtone élue à l’Assemblée nationale. Elle promet de porter la voix des Premières Nations au cours de son mandat.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On a marqué l’histoire du comté, mais on a aussi marqué l’histoire du Québec. Et c’est ça qui est important. C’est ce dont je suis très fière », a-t-elle expliqué en entrevue à Radio-Canada. Son élection avait été confirmée juste avant, peu après 21 h, dans la circonscription de Duplessis, qui est située en bonne partie dans la région de la Côte-Nord.

Originaire de la communauté innue de Uashat Mak Mani-utenam de la Côte-Nord, Mme Champagne Jourdain était déjà devenue en 2019 la première autochtone à siéger au conseil d’administration du Mouvement Desjardins. Elle était la seule candidate autochtone de la CAQ.

Questionnée à savoir si elle comptait être une voix importante pour les communautés autochtones, la nouvelle élue caquiste n’a pas mâché ses mots. « Certainement. Moi, la culture innue, je la porte en moi et je l’apporte avec moi à Québec. Ça va m’habiter, ça va me suivre tout au long de mon mandat », a-t-elle lancé, en se disant fière des citoyens de Duplessis qui ont décidé de lui faire confiance.

Du développement « ensemble »

En campagne électorale, François Legault n’a pas caché son rêve de construire de nouveaux barrages. Il a d’ailleurs mandaté Hydro-Québec d’évaluer cette possibilité et de lui présenter dans « les prochains mois » des propositions pour lancer des chantiers.

« Le développement de grands projets d’envergure, ça se fait en le développant avec les collectivités. J’ai eu la chance de participer à ce genre de grands projets et c’est important de le faire avec l’acceptabilité sociale », a expliqué Mme Champagne Jourdain lundi, en citant le projet éolien Apuiat comme un « exemple de ce qu’on peut faire […] quand on veut impliquer les Premières Nations.

Quand M. Legault est venu ici [durant la campagne électorale], on a eu de belles discussions. C’est possible de faire du développement ensemble sur notre territoire. Kateri Champagne Jourdain, députée élue dans Duplessis

La principale intéressée succède ainsi à la péquiste Lorraine Richard, qui avait annoncé en janvier dernier qu’elle ne solliciterait pas de nouveau mandat pour des raisons de santé. Mme Richard représentait la circonscription depuis 2003. Dans un bilan de campagne fait à la mi-septembre, Mme Champagne Jourdain avait affirmé que « que la circonscription de Duplessis est mûre pour du changement ».

« Quand je suis sur le terrain et que je rencontre les citoyens, c’est vraiment cela que je ressens. Les gens sont prêts pour que les choses bougent », avait-elle soutenu en conférence de presse.

Le tout survient dans une soirée où son parti, la Coalition avenir Québec, a été élue pour un second mandat majoritaire, moins de dix minutes après la fermeture des bureaux de vote, lundi. Les libéraux demeureront quant à eux l’opposition officielle.

Sur Twitter, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, a transmis ses félicitations à Mme Champagne-Jourdain.

Rappelons que les autres candidats dans Duplessis étaient la solidaire Uapukun Mestokosho, qui est elle aussi Innue et membre de la communauté d’Ekuanitshit en Minganie, ainsi que le libéral Chamroeun Khuon, la péquiste Marilou Vanier et le conservateur Roberto Stéa.