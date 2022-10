(Québec) La Coalition avenir Québec (CAQ) a su résister sans trop de casse à la montée conservatrice dans la grande région de Québec, mais n’est pas parvenue à expulser du centre-ville les deux députés solidaires, élus avec de bonnes majorités.

Gabriel Béland La Presse

La table est donc mise pour d’autres débats nourris sur le troisième lien, alors que caquistes et solidaires défendent des positions diamétralement opposées sur ce projet de tunnel de plusieurs milliards.

« C’est on ne peut plus clair. La CAQ propose un troisième lien. Les gens votent entre autres en sachant ça et on a de bons résultats dans la région », a réagi l’ancienne ministre responsable de la Capitale-Nationale et députée réélue dans Louis-Hébert, Geneviève Guilbault.

Au moment d’écrire ces lignes, la CAQ était en voie de remporter 16 des 18 circonscriptions de la grande région de Québec. La lutte était encore serrée dans Beauce-Nord et Beauce-Sud, où les candidats du Parti conservateur du Québec (PCQ) chauffaient toujours les candidats caquistes.

Sur la Rive-Sud, la CAQ a réussi à faire élire les deux vedettes qu’elle avait recrutées. L’ancien animateur et élu du Parti québécois Bernard Drainville a gagné facilement dans Lévis, tout comme l’ancienne journaliste à Radio-Canada Martine Biron dans Chutes-de-la-Chaudière.

QS opposition officielle… à Québec

Québec solidaire (QS) a défendu ses deux sièges du centre-ville malgré les efforts déployés par la CAQ, notamment dans Jean-Lesage, où François Legault lui-même faisait des appels téléphoniques lundi pour appeler les électeurs à voter.

Le solidaire qui succède à Catherine Dorion dans Taschereau n’a pas caché ses ambitions. « On va mettre fin au projet de troisième lien », a promis Étienne Grandmont devant quelques centaines de militants de QS réunis dans un hôtel de la capitale.

Le solidaire Sol Zanetti a été réélu dans Jean-Lesage après une campagne axée sur la qualité de l’air. Les deux élus de QS représentent les secteurs les plus centraux de Québec.

« La CAQ a sauvé les meubles et QS demeure l’opposition officielle à Québec », analyse le professeur en communication politique à l’École nationale d’administration publique Philippe Dubois.

Sur le troisième lien, le maire de Québec n’est pas convaincu. L’élection d’Étienne Grandmont est une bonne nouvelle pour le débat public, peu importe sa couleur. Philippe Dubois, professeur en communication politique à l’École nationale d’administration publique

« C’est un expert en transports qui représente une des circonscriptions où le projet risque d’avoir le plus d’impact », estime M. Dubois.

Suspense en Beauce

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) avait de grandes ambitions pour la région de Québec. Au moment d’écrire ces lignes, il était en voie d’être blanchi, mais finissait deuxième dans plusieurs circonscriptions.

Son chef, Éric Duhaime, a mordu la poussière dans Chauveau contre le caquiste Sylvain Lévesque. La course était toujours serrée dans Beauce-Sud et Beauce-Nord.

« Je leur dis : préparez-vous, parce que dans quatre ans, ça va être pas mal plus tough », a promis Éric Duhaime.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a été rayé de la carte à Québec. Les libéraux avaient gagné 12 des 18 sièges de la grande région en 2014, puis un seul en 2018, perdu dans une partielle un an plus tard.