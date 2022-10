François Legault met le cap sur l’Estrie et se rend dans les circonscriptions d’Orford, de Sherbrooke et dans Saint-François.

(Montréal) Après une visite en matinée dans Maurice-Richard à Montréal, François Legault finit sa campagne électorale de 36 jours dimanche dans trois circonscriptions de l’Estrie où l’on anticipe des luttes serrées.

Tommy Chouinard La Presse

Le chef caquiste est allé prêter main-forte à sa candidate Audrey Murray qui, selon les observateurs comme elle le souligne elle-même, a pour principal adversaire Haroun Bouazzi de Québec solidaire, vice-président adjoint de la Banque de développement du Canada. Mme Murray préside depuis quatre ans la Commission des partenaires du marché du travail – un organisme qui réunit des représentants des employeurs, des travailleurs et de ministères, entre autres.

Audrey Murray reconnaît que des électeurs l’interpellent au sujet de la bourde de Jean Boulet concernant les immigrants, mais elle estime que « le feeling sur le terrain est très positif » dans l’ensemble.

« Les gens posent des questions sur l’immigration, et moi je suis capable, je connais bien M. Boulet, de mettre en contexte et de parler de ce qu’on a fait dans les dernières années, ayant été moi-même impliquée dans les politiques publiques d’immigration. M. Boulet a beaucoup fait pour l’immigration. Mon collègue s’est excusé. Les gens m’en parlent, mais à ce moment-ci, les gens écoutent et ont entendu qu’il s’est excusé. »

Le camp libéral a traversé une tempête dans Mauriche-Richard, alors que la cheffe Dominique Anglade a expulsé du caucus la députée Marie Montpetit en raison d’allégations de harcèlement psychologique. Mme Montpetit avait obtenu une courte majorité de 530 voix en 2018. Johnatan Marleau, ex-président de l’aile jeunesse du parti, tente de conserver cette circonscription dans le giron libéral ; il s’était présenté dans Gouin il y a quatre ans.

François Legault met maintenant le cap sur l’Estrie. Il se rend dans Orford, circonscription que son parti a arrachée aux libéraux en 2018. Le Parti libéral tente de prendre sa revanche en misant sur l’ex-mairesse de Magog, Vicki-May Hamm. Dominique Anglade s’est rendue à plusieurs reprises dans cette circonscription au cours de la campagne.

À Sherbrooke, François Legault donne un coup de main à sa candidate-vedette Caroline Saint-Hilaire, qui a déjà été mairesse de Longueuil et députée bloquiste puis panéliste à l’émission La joute de LCN. Elle tente de ravir la circonscription remportée par Christine Labrie de Québec solidaire en 2018.

Enfin, le tout dernier arrêt du chef caquiste se fera à Compton, dans Saint-François. Québec solidaire est à l’offensive dans cette circonscription où il présente la Dre Mélissa Généreux, ex-directrice de santé publique de l’Estrie et professeure à la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke. La députée sortante, la caquiste Geneviève Hébert, avait récolté une majorité confortable de 4450 voix en 2018.