(Montréal) Pour la dernière fois de la campagne électorale, dimanche, Gabriel Nadeau-Dubois a lancé un ultime appel aux jeunes et aux électeurs indécis à voter pour Québec solidaire (QS), alors que la course pour définir le parti qui formera l’opposition officielle pourrait être serrée.

Hugo Pilon-Larose La Presse

« Chaque vote peut faire une différence », a plaidé M. Nadeau-Dubois lors d’une conférence de presse bilan au parc Molson, à Montréal, au cœur de la circonscription de Gouin. Il était pour l’occasion accompagné de sa co-porte-parole, la députée sortante et candidate dans la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Manon Massé.

« Les gens de ma génération, je vous demande une seule chose. Peut-être que vous n’êtes pas tous d’accord avec l’ensemble du projet de Québec solidaire, mais je sais que vous avez l’avenir de vos enfants, de vos petits-enfants et de leurs enfants à cœur. […] Faites-nous confiance. Faites confiance à notre cohérence, faites confiance à notre constance », a-t-elle plaidé.

M. Nadeau-Dubois et Mme Massé ont une fois de plus insisté sur les engagements environnementaux de leur parti, alors que QS plaide depuis des semaines que les élections du 3 octobre sont celles de la « dernière chance » pour le climat

« Les changements climatiques, on les vit déjà, mais il n’est pas trop tard pour éviter qu’on fonce dans le mur », a dit M. Nadeau-Dubois.

« Depuis le début de la campagne, on vous dit que tout est joué d’avance. Que tout est déjà décidé. C’est faux. Plus que jamais, c’est faux. Demain, […] votre vote peut faire la différence », a-t-il ajouté.

Nadeau-Dubois accuse Legault de blesser des Québécois

Pour son dernier jour de campagne, alors que les Québécois iront aux urnes lundi, Gabriel Nadeau-Dubois a choisi de dénoncer une fois de plus les propos tenus tout au long de la campagne par son adversaire caquiste, François Legault, au sujet de l’immigration.

« François Legault a fait mal au Québec en parlant comme ça des immigrants. Ce matin, j’ai un message pour tous les Québécois qui ont été blessés par François Legault. Moi, je vais me battre pour vous. Peu importe le résultat de l’élection demain, je ne vous lâcherai pas », a-t-il dit.

Le co-porte-parole solidaire a parcouru ce week-end différentes circonscriptions de Montréal, où le parti de gauche croit pouvoir ravir des sièges aux libéraux de Dominique Anglade. M. Nadeau-Dubois a été épaulé dimanche par l’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau, qui s’implique fréquemment au sein de Québec solidaire, pour distribuer des dépliants dans la circonscription de Verdun.

Pendant ce temps, la cheffe libérale terminait sa tournée électorale en visitant l’est et le nord du Québec.

Le chef parlementaire solidaire est également revenu sur sa journée de samedi, alors que plusieurs citoyens l’ont interpellé pour dénoncer les propos de François Legault et de son ministre de l’Immigration, Jean Boulet, sur l’immigration.

« Quand le premier ministre sortant a des propos comme ça, quand il décide de blesser des Québécois et des Québécoises, ça atteint les gens dans leur cœur et dans leur appartenance au Québec. Le message que ça envoie, c’est que certaines personnes sont moins québécoises que d’autres », a-t-il dit.

« Que ce soit une stratégie ou de la maladresse, les témoignages que je reçois quand je me promène dans les rues, ce sont des gens qui me disent : “ça me fait mal”. Je pense qu’un premier ministre ne devrait pas faire mal à certains Québécois. Il devrait se donner comme mission, comme responsabilité, peu importe nos positions sur l’immigration, d’ouvrir les bras et de dire que tout le monde est Québécois », a conclu M. Nadeau-Dubois.