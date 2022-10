François Legault s’attribue le titre du chef qui a « le plus parlé d’éducation » et a « le meilleur programme » pour aider les Québécois à traverser la crise de l’inflation.

(Chibougamau) François Legault se défend de mener une mauvaise campagne et accuse même « quelques analystes », qu’il a refusé de nommer, d’associer à du « racisme » sa défense de la langue française et des valeurs québécoises.

Tommy Chouinard La Presse

Le chef caquiste a profité d’un déjeuner en compagnie d’élus et d’entrepreneurs de Chibougamau samedi matin pour dresser un bilan de sa campagne.

Alors que « depuis le début de la campagne il se dit toutes sortes de choses » sur sa performance, il considère avoir mené « la meilleure campagne pour répondre aux préoccupations des Québécois ».

Il s’attribue le titre du chef qui a « le plus parlé d’éducation » et a « le meilleur programme » pour aider les Québécois à traverser la crise de l’inflation.

« Et malgré ce que certains disent, ce n’est pas parce qu’on pense qu’il y a un besoin pour un troisième lien entre Québec et Lévis qu’on est contre l’environnement. Il y en a qui font des raccourcis (en disant que) la preuve que la CAQ ne tient pas à l’environnement, c’est qu’ils font un troisième lien. On (en) a besoin, mais il y a des gens qui n’aiment pas ça, qu’est-ce que vous voulez ! » a-t-il plaidé devant des habitants du Nord-du-Québec.

Puis il s’est dit injustement traité par des observateurs. « L’autre sujet que certains n’aiment pas, c’est la langue et nos valeurs. Certains disent : Legault a fait ci, il a dit ci, il a dit ça. Moi, je pense que la majorité des Québécois veulent qu’on protéger notre langue et nos valeurs. On est là où sont les Québécois, pas quelques analystes qui disent le contraire et qui associent ça à du racisme. Ce qu’on veut, c’est protéger notre langue et nos valeurs. »

En conférence de presse, François Legault n’a pas voulu nommer les « analystes » en question. « Ceux à qui le chapeau fait qu’ils le portent », a-t-il répondu. Il n’a pas voulu répéter que certains l’accusent de racisme, se contentant de dire que certains font des « amalgames avec le fait qu’(il veut) défendre les valeurs québécoises et la langue française ». « Il y en a qui n’aiment pas ça », a dit le chef caquiste, qui affirmait il y a quelques jours que ce serait « un peu suicidaire » pour la nation québécoise d’accueillir plus d’immigrants.

Le chef caquiste n’a pas voulu entrer dans une définition des valeurs québécoises qu’il veut protéger. « Je n’embarquerai pas là-dedans, vous savez ce que ça a donné quand j’ai essayé de le faire », a-t-il lâché. Il avait associé immigration et violence puis avait dû présenter des excuses.

François Legault s’est engagé à nouveau à terminer son mandat s’il est reporté au pouvoir. Il se dit prêt à en solliciter un autre si la santé est au rendez-vous.