Une dizaine de circonscriptions du Québec manque de personnel dans les bureaux de vote à moins de deux jours des élections.

Delphine Belzile La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Au Directeur général des élections du Québec (DGEQ), le porte-parole Dany Lapointe a confirmé samedi que l’organisme manque de personnel dans une dizaine de circonscriptions. Vendredi, c’était déjà le cas dans Mont-Royal–Outremont, D’Arcy-McGee, Mégantic, Beauharnois, Hull et Pontiac. Samedi, quatre circonscriptions se sont ajoutées à la liste, soit Huntingdon, Prévost, Terrebonne et Verdun, nous confirme Dany Lapointe.

Plusieurs employés se sont notamment désistés en raison de la COVID-19, explique-t-il. Pourtant, le DGEQ indiquait avoir des enjeux de main-d’œuvre seulement dans la circonscription de Laporte, plus tôt cette semaine. « Nous avons même été en mesure d’augmenter les effectifs dans certaines circonscriptions qui ont eu plus de demandes », a indiqué par courriel Julie St-Arnaud Drolet, également porte-parole d’Élections Québec.

Le DGEQ s’adresse aux jeunes

Selon Dany Lapointe, « une soixantaine » de postes sont à combler dans Mégantic et Mont-Royal–Outremont, et une cinquantaine dans D’Arcy-McGee. Tout près de 80 employés manquent aussi à l’appel dans Pontiac, et une quarantaine dans Hull. « Nous travaillons à pourvoir les postes manquants », a expliqué le porte-parole à ce sujet.

Pour faire face à cette problématique, le DGEQ autorise d’ailleurs cette année l’embauche de personnel âgé de moins de 18 ans. « L’embauche de membres du personnel électoral peut se faire dès l’âge de 16 ans, ce qui élargira le bassin de candidatures tout en offrant l’occasion à de futurs électeurs et électrices de se familiariser de près avec le processus électoral », soutient Dany Lapointe par courriel.

Il rappelle que cette modification « découle d’une recommandation que nous avons formulée dans les dernières années et d’un changement législatif adopté en décembre dernier ». Dany Lapointe a précisé qu’un bilan sera rendu sur le nombre de jeunes de 16 et 17 ans qui ont travaillé le jour du scrutin.

« On a une école à Québec, le collège des Compagnons, qui tiendra un bureau de vote lundi. Ce ne sont que des jeunes de 16 et 17 ans qui vont y travailler comme scrutateur et secrétaire d’élections », confirme le porte-parole.

« Présentement, on a encore espoir d’avoir tout le personnel nécessaire dans les bureaux », mentionne-t-il. Élections Québec prévient d’emblée qu’il faudra peut-être s’armer de patience le jour du vote. La pénurie de personnel pourrait en effet créer des files d’attente importantes dans certains bureaux de circonscription.

Des ressources ont été embauchées comme « substituts », au cas où il manquerait de personnel le jour J, afin de combler les manques. Certains apprendront donc lundi s’ils doivent offrir du renfort ou non, selon la localité où ils se trouvent dans la province.

Avec Vincent Larin, La Presse