Flanquée de son équipe de candidats, Dominique Anglade a voulu faire une démonstration de force avant de s’envoler pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, samedi. Elle a écorché son adversaire caquiste l’accusant d’avoir entaché la réputation du Québec à l’international avec ses propos sur l’immigration.

Fanny Lévesque La Presse

« Aujourd’hui, je fais un appel au vote. Dans les derniers jours, vous avez vu le vrai François Legault, le François Legault qui n’aime pas être critiqué, le François Legault qui n’aime pas être questionné, celui qui n’aime pas la science, celui qui divise », a lancé la leader libérale avant l’embarquement. Elle passe la prochaine journée en Gaspésie et termine sa campagne à Kuujjuaq (Ungava) dimanche.

« Je vais vous dire franchement, ça n’a même pu l’air d’y tenter », a-t-elle décoché.

« Il a l’air tanné de faire ça, il n’a pas l’air de vouloir répondre aux questions, moi j’ai répondu à toutes vos questions, on a fait des townhall [assemblée de cuisine, NDLR)… Honnêtement, on a pris des risques, on a fait des bains de foule, on a pris de vraies questions-là, pas des questions plantées, parce qu’on n’a pas peur. La job, elle nous tente », a-t-elle ajouté dans une envolée particulièrement sentie.

Dominique Angalde a répété son discours qui oppose son style de leadership à celui de François Legault. Elle dit miser sur un leadership au féminin, qui est inclusif et rassembleur. Elle a énuméré longuement les valeurs libérales devant sa caravane et son équipe de candidats. Elle s’est défendue d’avoir encore à définir le Parti libéral du Québec sous sa gouverne, à deux jours du scrutin.

Selon elle, les propos de François Legault sur l’immigration divisent la population, mais elle va même plus loin. « C’est sûr que ça entache l’image [du Québec à l’international] », a-t-elle assumé, répondant à la question d’une journaliste. « Tu envoies un message que les gens ne sont pas bien accueillis, tu fais des comparaisons sur l’immigration et la violence, le suicide… je veux dire, c’est terrible », a-t-elle déclaré.

François Legault a affirmé mercredi devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain que « ce serait un peu suicidaire » pour la nation québécoise d’accueillir plus de 50 000 nouveaux arrivants par année. Des propos qu’il a réitérés dans le point de presse suivant l’évènement. Le tollé ne s’est pas fait attendre. Ses adversaires l’ont accusé de tenir des propos « irresponsables », « dommageables » et « dangereux ».

Ç’a une incidence pour le Québec, les gens qui sont ici et ceux qui bâtissent le Québec depuis des générations, ç’a une incidence sur l’image à l’internationale, ç’a une incidence sur notre capacité à aller recruter du talent. Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

La cheffe libérale estime toujours faire des gains à l’extérieur de Montréal le 3 octobre. Le PLQ avait pris le deuxième rang dans les circonscriptions de Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine en 2018. La lutte se joue davantage entre le Parti québécois et la Coalition avenir Québec en 2022.