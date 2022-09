Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, et le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand.

Rencontre cordiale entre Éric Duhaime et Bruno Marchand

(Québec) Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, fait campagne en opposition au projet de tramway dans la Capitale-Nationale. Le maire de la ville Bruno Marchand le défend depuis son élection à l’automne 2021. Malgré ces divergences, la rencontre entre les deux politiciens vendredi s’est bien déroulée.

Mylène Crête La Presse

« Le ton était beaucoup plus cordial aujourd’hui », a révélé Éric Duhaime à sa sortie de l’hôtel de ville de Québec. Une information confirmée par le cabinet du maire Marchand.

Les deux hommes s’étaient pourtant attaqués par médias interposés en début de campagne électorale québécoise. Le chef conservateur a accusé Bruno Marchand d’avoir « tripoté » les chiffres d’un sondage sur le tramway. Le maire avait ensuite répliqué qu’il mentait.

« Il y a matière à interprétation de part et d’autre par rapport aux chiffres, a expliqué M. Duhaime. Tout le monde convient aussi que s’il y avait eu deux options [dans le sondage], c’est beaucoup plus facile de savoir qui dit vrai. »

Le coup de sonde effectué par la firme Segma pour le quotidien Le Soleil et la station de radio FM93 indiquait que 48 % des résidants de la Vieille-Capitale sont en faveur du tramway dans sa forme actuelle ou sous une autre forme. De ce nombre, 15 % voudraient que le projet prenne une autre forme et 43 % y sont défavorables. Il a été réalisé à partir d’entrevues téléphoniques auprès de 799 personnes entre le 29 août et le 3 septembre dans la région de Québec. La marge d’erreur maximale est de 3,5 %.

Le chef du PCQ et le maire de Québec ont également discuté d’infrastructures sportives et du troisième lien entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent, deux thèmes chers aux conservateurs. Ils ont également abordé les enjeux de l’itinérance, du logement et de la croissance de la ville.

Éric Duhaime a dit imaginer « que les gens comprennent » qu’autant lui que Bruno Marchand sont conscients qu’ils risquent de représenter la même population et donc qu’ils veulent avoir une bonne communication et s’assurer d’« être capables de travailler harmonieusement après le 3 octobre si les électeurs choisissent le Parti conservateur du Québec » dans la région de la Capitale-Nationale.