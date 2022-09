Chanson misogyne sur TikTok

Nadeau-Dubois explique comment il est apparu dans une vidéo controversée

Gabriel Nadeau-Dubois affirme qu’il n’entendait pas clairement la musique qui jouait lorsque l’influenceuse Emna Achour lui a demandé de filmer, avec Manon Massé, une vidéo TikTok. La chanson en filigrane, Hit You With The Blick, contient des paroles violentes et misogynes.